Inician campaña en rechazo al puerto de altura en Punta Brava, Puerto Morelos

Comparte esta Noticia

PUERTO MORELOS.- Ambientalistas del colectivo Unidos por la Madre Naturaleza expresaron públicamente su rechazo a la construcción de un puerto de altura en la zona de Punta Brava, ubicada a 10 kilómetros al sur de Puerto Morelos, porque el proyecto amenaza arrecifes, manglares, praderas marinas y zonas de anidación de tortugas, ecosistemas de gran valor ecológico.

“En Puerto Morelos quieren repetir lo que ya destruyeron en Cozumel y Majahual. Un muelle industrial en Punta Brava pone en riesgo la vida marina y costera. La comunidad ya nos organizamos y decimos: ¡no más puertos!”, señalaron los organizadores de la campaña de rechazo, que lanzaron una recolección de firmas digitales en la plataforma docs.google.com, a través de diversas páginas de Facebook, como Manglar Puerto Morelos.

La alerta surge tras una audiencia pública realizada el 29 de julio de 2025, donde el director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), Vagner Elbiorn Vega, informó sobre la intención de construir un puerto de carga de 130 hectáreas en Punta Brava, un sitio reconocido por su alta abundancia de manglares y nidos de tortugas marinas.

La oposición ciudadana recordó el caso del cuarto muelle en Cozumel, proyecto que fue cancelado tras una fuerte presión social y ambiental debido a los impactos que generaría en arrecifes y áreas de gran valor ecológico.

En ese sentido, señalaron que repetir este modelo en Puerto Morelos significaría un retroceso en la protección de los ecosistemas costeros del Caribe Mexicano.

Como parte de la protesta, habitantes y organizaciones realizaron una prospección en Punta Brava para visibilizar la riqueza natural de la zona.

Destacaron que en este sitio existen más de 500 nidos de tortugas marinas, pastos marinos enlistados en la NOM-059, manglares de las cuatro especies reconocidas en México y un arrecife coralino somero.

Además, subrayaron que Punta Brava cuenta con protección oficial, al estar clasificada como Unidad de Gestión Ambiental M-2 bajo política de conservación en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) del Corredor Cancún–Tulum.

Recordaron que en 2024 México estableció una meta de reducción de emisiones en los puertos, la cual estaría en riesgo con proyectos que priorizan el negocio sobre la vida.

“No necesitamos más infraestructura basada en combustibles fósiles; necesitamos naturaleza viva, energías renovables y economías locales”, recalcaron.

En la movilización contra el muelle industrial de Punta Brava participan también los colectivos y asociaciones Water Soul, Equilibrium Wayak, Puerto Morelos Sustentable, Ocean Solutions, L21, Grupo Gema del Mayab, Red Alto Cultivo, #SOS Cenotes, Conciencia Colectiva, Grupo Tortuguero del Caribe y Tribu Sustentable, entre otros.

Cabe mencionar que Vagner Elbiorn Vega, director de la Apiqroo, reveló que iniciará los trámites en busca de los permisos para construir el puerto de altura con el dragado más profundo del país, 50 kilómetros al sur de Cancún, en Punta Brava, zona donde contemplan contar con profundidades de 12 a 16 metros, mientras que el puerto de carga existente en Puerto Morelos tiene un canal de navegación de apenas hasta 5.7 metros de profundidad, lo que impide el acceso de embarcaciones de gran calado.

“Siempre hemos querido un gran puerto de altura en Quintana Roo, pero hay una limitante: en el canal de navegación hay una piedra muy grande, y para quitarla falta una implosión que nunca se hará porque no está permitido; aparte, al lado está la barrera arrecifal”, dijo.

Elbiorn Vega puntualizó que “hace más de 15 años (la entonces alcaldía de) Puerto Morelos entregó un gran espejo de agua en Punta Brava, que lo tenemos en nuestro Plan Maestro y ahí es donde se podría, en un momento, hacer un puerto de altura.

Lo que ya hemos hecho son estudios de prefactibilidad ambiental, económica, etcétera, que nos dio indicadores muy favorables; lo más importante es que si se llega a hacer en algún futuro el proyecto, automáticamente ya tenemos una profundidad de 12 metros.

Si quisiéramos el máximo gran calado podríamos hacer entre dos y cuatro metros más ─mediante dragado─, estanos hablando de 14 a 16 y tendríamos el puerto de altura incluso más profundo de México. Bueno, hasta con 12 podríamos recibir carga”, expuso entonces el funcionario, señalando que este puerto quedaría al mismo nivel que el de Progreso, Yucatán.

Vagner Elbiorn asegura que este puerto permitiría recibir mercancías desde Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica, mientras que actualmente las que recibe el estado llegan desde Veracruz y Progreso, y por eso son tan caros los insumos.

Por lo pronto, será hasta marzo de 2026 cuando la Apiqroo cuente con el documento para la promoción y desarrollo del proyecto del nuevo puerto de altura en el Caribe mexicano, para lo cual ya adjudicó 14 millones 848 mil pesos para la prestación del servicio de acompañamiento técnico, asesoría financiera y legal, para la promoción y desarrollo del proyecto del nuevo Puerto de Altura en el Caribe mexicano, ubicado en Puerto Morelos, a la empresa Fingenta Consultores S. C., de la Ciudad de México.

Fuente: Cambio22