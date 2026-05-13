Confirma Semarnat que Proyecto Perfect Day sigue bajo revisión ambiental

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó que el proyecto turístico Perfect Day, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, todavía no cuenta con autorización ambiental para su desarrollo, construcción u operación.

A través de un comunicado, la dependencia federal informó que el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) continúa debido a que el proyecto requiere análisis especializados para prevenir posibles afectaciones a ecosistemas costeros y marinos.

La Semarnat detalló que actualmente realiza una revisión integral de la documentación presentada por la empresa, incluyendo aspectos relacionados con la infraestructura proyectada, medidas de mitigación ambiental y los posibles impactos sobre arrecifes, costas y ecosistemas cercanos.

Asimismo, indicó que dentro del procedimiento también se consideran más de 14 mil opiniones ciudadanas recabadas durante la consulta pública, además de información técnica presentada por comunidades, especialistas y organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace México.

La dependencia reiteró que las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, priorizando la protección de los ecosistemas y el interés público.

El proyecto Perfect Day ha generado preocupación entre habitantes y agrupaciones ambientales de Mahahual y la región sur de Quintana Roo, debido a posibles afectaciones al arrecife y a la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

Finalmente, la Semarnat señaló que el procedimiento de evaluación ambiental sigue en curso conforme a lo establecido en la legislación vigente y que, hasta ahora, no existe autorización definitiva para el inicio de obras.