Iniciativa del PAN busca eliminar el pago de ISR en aguinaldos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicado al aguinaldo, con el objetivo de que los trabajadores reciban esta prestación íntegra, sin deducciones fiscales.

La propuesta contempla reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el propósito de beneficiar tanto a empleados del sector privado como del sector público.

“El aguinaldo es un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores; es inaceptable que el gobierno se quede con hasta el 30% de esta prestación que ellos se han ganado”, señaló el diputado panista Armando Tejeda Cid.

El legislador recordó que el cobro del ISR sobre el aguinaldo se estableció en 2014, permitiendo al gobierno retener aproximadamente una tercera parte de este ingreso.

“Esa reforma fue un error que afectó a millones de familias. Hoy queremos corregirlo. Que el dinero llegue a las manos de quien lo trabajó, no a las arcas del SAT”, apuntó.

En ese sentido, afirmó que la iniciativa busca fortalecer la economía de las familias mexicanas, particularmente durante la temporada decembrina, cuando los gastos aumentan y el poder adquisitivo se ve más afectado.

Al presentar su propuesta en tribuna, el diputado Armando Tejeda Cid explicó que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a 40 días de salario, el cual estará contemplado en el Presupuesto de Egresos.

De acuerdo con la iniciativa, este aguinaldo deberá pagarse en dos partes: el 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el resto a más tardar el 15 de enero.

Tejeda Cid detalló que este paquete de reformas también propone exentar del pago de ISR a los trabajadores que perciban menos de 18 mil pesos mensuales. Además, contempla la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel y la gasolina.

Los legisladores argumentan que el impacto fiscal de eliminar el ISR del aguinaldo podría compensarse con un aumento en el consumo durante la temporada decembrina. Esto, a su vez, podría generar mayor recaudación por el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y fortalecer la actividad económica interna.

Aseguran que esta medida beneficiaría a más de 30 millones de familias mexicanas, sin afectar las finanzas públicas. La iniciativa ya ha sido turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

De acuerdo con el artículo 93, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las gratificaciones que reciben los trabajadores —como el aguinaldo— están exentas del pago de ISR hasta por un monto equivalente a 30 días de salario mínimo general.

Esto significa que el aguinaldo no paga impuestos siempre y cuando no exceda ese límite. En caso de que el monto recibido sea mayor, únicamente el excedente se encuentra sujeto a retención fiscal.