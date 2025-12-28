Comparte esta Noticia

La última palabra

• La 4T se debilitaría no por la oposición, sino por la incongruencia, la simulación y las guerras internas por el poder.

Por: Jorge A. Martínez Lugo.

El problema de la 4T y su segundo piso, es la inquietante incongruencia y simulación de algunos, varios, cada vez más, de sus gobernantes con los principios del movimiento al que dicen pertenecer.

La flaca oposición destaca estos casos como estrategia ante la falta de proyecto propio; tiene derecho a someter a intenso escrutinio a las figuras públicas en el poder.

LOS CACHORROS BAJO LA LUPA

Los hijos del líder fundacional son blancos preferidos, pero no únicos; a cada rato morenistas, neo morenistas y aliados verdes son pillados con los dedos en la puerta por las cámaras de paparazi. También se da en algunos Estados y municipios, tanto gobernados por ex prianistas, como por morenistas y aliados verdes.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, debió abandonar su protagonismo que ya superaba a la presidenta morenista Luisa María Alcalde, por un acto de incongruencia allá en Tokio, Japón, donde fue grabado en un hotel de lujo; el otro hijo de AMLO, José Ramón, se viralizó en un video por ir de compras en una tienda cara en Houston. Lo que se busca señalar, precisamente, es la incongruencia entre los principios y su (no) práctica.

Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un escrutinio intenso desde antes de 2006, y a pesar de ello le ganó la presidencia al PRIAN, triunfo revertido por aquel mega fraude de Estado a favor de Felipe Calderón, similar al anterior mega fraude de Estado contra Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, en favor de Carlos Salinas.

AMLO RESISTIÓ LARGO ASEDIO

Sin embargo, a López Obrador nunca lo cacharon en esos trances de incongruencia con los principios del movimiento que encabeza. Hasta canceló sus tarjetas de crédito y solo usa una de débito. Incluso llegó a exagerar transportándose en un modesto Tsuru cuando fue Jefe de Gobierno en la Cdmx y en un Jetta clásico cuando asumió la Presidencia.

CLAUDIA, CONGRUENTE

A la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco le han podido evidenciar algún signo de incongruencia; a pesar de estar sometida a intenso y constante escrutinio, incluso a una guerra sucia de notas falsas desmentidas en cada mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum, es congruente, pero la dejan sola tanto morenistas como aliados verdes.

Pero, ¿cuántos gobernadores y gobernadoras, presidentas y presidentes municipales, gobiernan en congruencia con los principios de no mentirás, no robarás y no traicionarás?

La mayoría no lo hace. En Quintana Roo tenemos ejemplos de morenistas fundadores y neo morenistas, así como de aliados verdes. Los resultados electorales lo seguirán demostrando.

¿Creen que el pueblo bueno es tonto y no se da cuenta? Lo importante es salvar el momento político y sus negocios… “que se las arreglen quienes vengan atrás”.

EL NEOLIBERALISMO, AL ACECHO

Quienes están en el poder en nombre de ese movimiento 4T y su segundo piso, es cosa de tiempo, más temprano que tarde, le están abriendo la puerta a la extrema derecha para que regresen a gobernar con un neoliberalismo más salvaje con el apoyo de Trump.

Por eso ganó Milei en Argentina, por la corrupción e incongruencia del peronismo y Kirchnerismo; igual en otros países, donde los gobiernos progresistas se sumergen en la corrupción. La 4T se debilitará no por la oposición, sino por la incongruencia, la simulación y las guerras internas por el poder. Usted tiene la última palabra.