Descarrilamiento del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos; Marina descarta daños en vías

CIUDAD DE MÉXICO.- El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido la mañana del 28 de diciembre dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas, informó la Secretaría de Marina (Semar) en una actualización oficial sobre el accidente.

En un comunicado, la dependencia expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reiteró su compromiso de atender el caso con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, además de brindar apoyo inmediato a las personas afectadas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que cinco de los heridos se encuentran en estado grave, mientras continúan las labores médicas y de atención a los lesionados.

La Semar detalló que tras el siniestro se activó un amplio operativo de emergencia, en el que participaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, como parte de las acciones de búsqueda, rescate y auxilio.

Descarta fallas en las vías

El Gobierno de México aseguró que los operadores del Tren Interoceánico cumplieron con todos los protocolos de seguridad previos a la salida del convoy, incluyendo la revisión del estado de las vías férreas.

El secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, explicó que una camioneta tipo hi-rail inspecciona la infraestructura ferroviaria aproximadamente hora y media antes de cada recorrido, y que en esta ocasión el explorador reportó que las vías se encontraban en condiciones óptimas de operación.

Añadió que este vehículo tiene la función de alertar sobre posibles obstáculos ocasionados por factores meteorológicos u otras circunstancias, sin que en este caso se haya detectado algún riesgo previo al accidente registrado cerca de la comunidad de Nizanda, Oaxaca.

Morales Ángeles detalló que la locomotora principal salió de las vías y cayó hacia una pendiente, arrastrando un vagón, mientras que otro quedó suspendido.

Asimismo, informó que todas las unidades del Tren Interoceánico cuentan con una “caja negra” que registra datos como velocidad, presión de frenos y dirección de avance, y que dichos dispositivos, junto con otros elementos clave, se encuentran bajo cadena de custodia para las investigaciones correspondientes.