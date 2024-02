Insinúa AMLO que YouTube y conservadores están aliados, por retiro de su “Mañanera”

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que YouTube retirara el video de la conferencia matutina del jueves 22 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió sobre la existencia de un supuesto vínculo entre la plataforma y el bloque conservador y pidió investigarlo.

“YouTube me cepilló, nos, fue parejo, tengo información de que es que, a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedió con Twitter (ahora, X) estaba tomada por conservadores, vinculados a un partido conservador, entonces ellos están metidos, son del mismo grupo, Claudio X. González, (Jorge) Castañeda”, lanzó.

El mandatario señaló que YouTube le permitió volver a subir la conferencia siempre y cuando eliminara el fragmento donde aparece el número telefónico de la periodista del NYT, razón por la que la plataforma decidió bajar el video. Sin embargo, se negó a hacerlo.

“Quien me ayuda Jesi, que es extraordinaria, muy buena, que la quiero mucho, tiene alguna relación con los de YouTube, creo que le dijeron que si quitaba el teléfono podía subir de nuevo el texto, entonces ella hizo eso, pero cuando yo me enteré le dije respetuosamente no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús para que vean el tono, el modito, y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado”, dijo y pidió volver a mostrar la carta enviada por la jefa de la corresponsalía del medio estadounidense, Natalie Kitroeff, en la que le solicitó información sobre los supuestos vínculos de personas cercanas a él con cárteles de droga.

“Le van a tumbar el canal”, le advirtieron los periodistas presentes en la conferencia. “Es por el tono ¿y ustedes qué dicen? No le hace que no la vuelvan a bajar, vamos a ponerla completa para que la gente lo sepa. No le hace, la verdad nos hará libres”, insistió el mandatario y explicó que el número de teléfono que aparece en la carta no es personal sino institucional. Sin embargo, en la carta proyectada este lunes se omitió dicha información.

“Es nada más para tener un contexto de cómo actúan con prepotencia, primero, nada más que eso no lo tomaron en cuenta, la compañera periodista está haciendo un trabajo público, el periodismo es una actividad pública como la política, y todos tenemos que actuar con transparencia”, explicó.

“Ella sabía que le estaba pidiendo información al coordinador de comunicación social de la Presidencia, es una carta institucional, se la mandó a su correo institucional. Su teléfono también es institucional, es público, de eso luego nos enteramos”, agregó.

Fuente: El Financiero