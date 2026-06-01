Irán suspende negociaciones con Estados Unidos por ataques de Israel en Líbano

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TEHERÁN.- Irán anunció la suspensión de las negociaciones y del intercambio de mensajes con Estados Unidos, luego de los ataques israelíes contra territorio libanés, informó este lunes la agencia Tasnim, medio vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní.

La decisión representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos diplomáticos que buscaban poner fin a las tensiones entre Washington y Teherán y consolidar el alto el fuego vigente desde el pasado 8 de abril.

De acuerdo con Tasnim, el equipo negociador iraní determinó interrumpir las conversaciones indirectas con Estados Unidos mientras continúen las operaciones militares israelíes en Líbano.

“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”, señaló el medio.

La publicación agregó que no habrá reanudación del diálogo hasta que cesen las hostilidades.

Irán afirma que el alto el fuego incluye a Líbano

Las autoridades iraníes sostienen que la tregua acordada con Estados Unidos no se limita al territorio iraní, sino que también contempla otros escenarios regionales, incluido Líbano.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que cualquier ataque en territorio libanés representa una violación directa del acuerdo alcanzado entre ambas naciones.

“El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, afirmó el canciller a través de sus redes sociales.

Araqchí advirtió además que una violación en cualquiera de los escenarios contemplados implica el incumplimiento total de la tregua.

Teherán responsabiliza a Estados Unidos e Israel

El gobierno iraní responsabilizó tanto a Israel como a Estados Unidos por las consecuencias derivadas de la escalada militar en Líbano.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una advertencia sobre posibles repercusiones.

“Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”, declaró.

Las tensiones aumentaron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciara nuevos bombardeos contra Beirut.

La suspensión de las conversaciones ocurre cuando ambas partes intentaban avanzar hacia un acuerdo más amplio para reducir las tensiones en Medio Oriente.

A finales de la semana pasada trascendió que Washington y Teherán habían alcanzado un preacuerdo, pendiente únicamente de la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, medios estadounidenses reportaron posteriormente que el mandatario solicitó modificaciones al borrador antes de otorgar su respaldo definitivo.

Persisten intercambios militares

Mientras continúan las diferencias diplomáticas, durante las últimas horas se registraron nuevos enfrentamientos entre ambos países.

Según reportes difundidos por medios iraníes, Estados Unidos realizó ataques contra Goruk y la isla de Qeshm, acciones que fueron respondidas por fuerzas iraníes mediante operaciones dirigidas contra la base desde donde presuntamente se lanzó la ofensiva.

La suspensión del diálogo agrega incertidumbre a las negociaciones y podría complicar los esfuerzos para mantener la estabilidad regional en los próximos días.