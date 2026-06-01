Impulsan soluciones directas para cientos de familias de Villas del Sol con jornada de ”Chambamanía”

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PLAYA DEL CARMEN.- Cientos de familias de Villas del Sol tuvieron acceso de manera directa y gratuita a servicios esenciales durante una nueva jornada de “Chambamanía”, encabezada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, quien acercó trámites, atención especializada y programas de apoyo social para responder de forma inmediata a las necesidades de la comunidad.

La estrategia permitió concentrar en un solo espacio servicios municipales, estatales y de asistencia social, facilitando a las y los habitantes la realización de gestiones, consultas y solicitudes sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias, lo que representó ahorro de tiempo y una atención más ágil.

Durante la actividad, la alcaldesa recorrió los módulos instalados, entregó de manera simbólica apoyos del programa “Playa llena, corazón contento”, y sostuvo audiencias ciudadanas para escuchar y canalizar de manera inmediata planteamientos relacionados con salud, servicios públicos, vivienda, regularización de tierras, seguridad y asistencia social.

“Gobernar en territorio significa escuchar de frente a nuestra gente y atender sus necesidades sin intermediarios. En este gobierno estamos cerca de las familias y trabajamos todos los días para resolver los problemas más urgentes de nuestra comunidad”, expresó Estefanía Mercado.

La jornada se realizó el sábado 30 de mayo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el domo del primer parque de Villas del Sol, donde las familias recibieron consultas médicas, nutricionales y psicológicas gratuitas, además de atención especializada para mujeres y servicios de asistencia social a través del DIF Municipal.

Asimismo, se brindaron consultas médicas generales, vacunación, toma de signos vitales, orientación nutricional y servicios preventivos de Salud Municipal, contribuyendo al cuidado oportuno de la salud de la población. También se facilitó la expedición de licencias de conducir mediante módulos del Imoveqroo con importantes descuentos.

Los asistentes pudieron realizar trámites y recibir orientación en materia de vivienda, regularización de tierras, pago de predial, Registro Civil, Catastro y SATQ, además de acceder a asesoría jurídica gratuita, gestoría de servicios públicos, atención en seguridad ciudadana y mecanismos de mediación para la resolución de conflictos vecinales.

Entre los beneficios adicionales para la comunidad destacaron la vacunación de mascotas, la entrega de plantas ornamentales y la difusión de programas deportivos, culturales y de apoyo social que fortalecen el bienestar y la participación ciudadana.

“Queremos que cada familia sienta que tiene un gobierno humano, sensible y presente. Por eso salimos a las colonias, porque ahí es donde están las verdaderas necesidades y donde debemos dar resultados”, afirmó la presidenta municipal.

En la jornada participaron también el Instituto de las Mujeres, con acompañamiento jurídico y sicológico; el Instituto Municipal del Deporte, con promoción de actividades físicas; y diversas áreas municipales que ofrecieron actividades recreativas y culturales para niñas y niños, ampliando el alcance de los beneficios para las familias asistentes.

Estefanía Mercado reiteró que “Chambamanía” forma parte de la estrategia de proximidad social, orientada a acercar servicios públicos, agilizar la atención ciudadana y generar resultados concretos que impacten positivamente en la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.