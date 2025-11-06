Javier Duarte va por libertad anticipada

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal, analiza la posibilidad de que Javier Duarte de Ochoa pueda abandonar el penal del Reclusorio Norte antes de cumplir por completo su condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Durante la audiencia, la juzgadora dio a conocer que analiza y emitirá su resolución tras analizar 11 testimonios y 23 pruebas documentales presentadas tanto por la defensa de Duarte como por la Fiscalía General de la República (FGR).

La defensa y los Ministerios Públicos Federales discutieron los medios de prueba que serán considerados para determinar si el exmandatario veracruzano, quien ha cumplido ya el 95 por ciento de su sentencia, reúne los requisitos para acceder al beneficio de la libertad anticipada.

Pese a los intentos de ambas partes por excluir evidencias, la jueza Zamorano rechazó eliminar ninguna.

“Sería absurdo suprimir las pruebas de ambas partes, pues sin ellas no habría elementos para pronunciarme”, señaló durante la diligencia.

Los abogados de Duarte de Ochoa, encabezados por Pablo Campuzano, argumentaron que su cliente ha mantenido buena conducta dentro del penal, ha participado en actividades de reinserción, e incluso ha impartido cursos a otros internos. Además, afirmaron que ha cumplido 3 mil 125 de los 3 mil 285 días de su condena.

Otro punto a favor de Duarte es que ya no enfrenta ningún otro proceso penal vigente. De acuerdo con los expedientes presentados, los cuatro casos adicionales en su contra, tres del fuero común y uno federal fueron cancelados o declarados prescritos.

Entre ellos se encuentran el peculado, el incumplimiento del deber legal y la desaparición forzada, este último caso cerrado en noviembre de 2024 tras no ser vinculado a proceso. Incluso, una orden federal por delitos electorales fue anulada desde septiembre de 2021 al declararse prescrita.

Si la jueza Zamorano Herrera le concede la libertad anticipada, Duarte podría salir de prisión cinco meses antes de concluir su condena formalmente, la cual terminaría el 15 de abril próximo.

Fuente: Excélsior