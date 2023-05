Jazmín sufre segundo intento de feminicidio; su expareja volvió a atacarla y mató a su novio

Comparte esta Noticia

VERACRUZ.- El infierno para Jazmín Pérez Hermida comenzó el 17 de agosto de 2022, cuando sufrió un terrible ataque por parte de un excandidato de Veracruz. Nueve meses después, el mismo sujeto volvió a aparecerse en su vida, para intentar terminar con ella, pues cuando la joven celebraba su cumpleaños 29 llegó a interrumpir y aunque ella y su actual novio trataron de dejarlo sin prestarle atención, el los baleó sin piedad, asesinando al joven y dejándola herida.

El nuevo ataque tuvo lugar el 24 de mayo de 2023 en el fraccionamiento Lagos Puente de Moreno, en Medellín de Bravo, Veracruz. Los vecinos llamaron al número de emergencias para alertar sobre varios disparos que escucharon en el sitio. Cuando los primeros respondientes llegaron, revisaron a las víctimas y notaron que el varón ya no tenía signos vitales, por lo que lo declararon muerto en el sitio, a ella la trasladaron a un hospital.

Él recibió un balazo en la cabeza, Jazmín en la pierna y en el abdomen.

Días después del primer ataque que Jazmín sufrió en 2022, la periodista Paola Sánchez la entrevistó. Narró que salieron a un bar y el excandidato a la alcaldía de Piedras Negras, en el municipio veracruzano de Tlalixcoyan, Roberto de Anda, comenzó a comportarse de manera agresiva.

Jazmín lo llevó a su casa y él trató de agredirla sexualmente. Casi al llegar a la casa del agresor, la joven le dio un rozón al auto, lo que lo enfureció más. La golpeó, a jalones la sacó del vehículo, la azotó contra la banqueta y la mordió en la nariz, arrancando parte de ella.

“Yo empiezo a gritar ‘suéltame, suéltame’, la mamá de él estaba viendo y le dice ‘suéltala’, cuando le dice suéltala, él me suelta, pero es para escupir mi nariz; me la arranca, la escupe, su mamá lo carga, lo mete a su casa y a mí me dejan ahí”.

Fue auxiliada por una persona que transitaba por la zona, quien la llevó al hospital. Allí le dijeron que requería de tres cirugías para reconstruir su nariz. Ella se gana la vida poniendo pestañas, por lo que el gasto no era fácil de cubrir.

Pero se encontró con el buen corazón de algunas personas, entre ellas la influencer Yeri Mua, quien le pagó una de las cirugías. Actualmente le han realizado dos, la última será en Colombia.

