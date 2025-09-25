José Ramón López Beltrán rechaza acusaciones del PAN y PRI por presuntos nexos criminales

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a la ampliación de denuncia presentada por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), en la que se le acusa de presunta participación en delitos como conspiración, delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, López Beltrán señaló que enfrenta acusaciones que buscan perjudicarlo a él y a su familia. Afirmó que los señalamientos presentados por el PAN son “acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre” y añadió que, frente a la infamia, “la verdad siempre prevalecerá”.

El hijo de López Obrador destacó que su trayectoria profesional y su reputación están respaldadas por años de trabajo, integridad y compromiso. Agregó que no permitirá que su prestigio sea “utilizado como moneda de juego por intereses ajenos”.

López Beltrán advirtió que quienes lo acusan deberán asumir las consecuencias de sus señalamientos, al asegurar que la verdad terminará por imponerse sobre las difamaciones.

“Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder”.

El reclamo de López Beltrán se dio después de que legisladores del PAN presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una ampliación de denuncia en la que se señalan delitos como conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

La ampliación de la denuncia fue presentada ante la fiscalía el pasado 23 de septiembre, en la que también se incluyó al hermano de José Ramón, Gonzalo Alfonso López Beltrán, así como a Salvador Camargo Viveros, vicealmirante en activo de la Secretaría de Marina.

El encargado de presentar la denuncia fue el diputado panista Marcelo Torres Cofiño, quien aseguró que ésta se sustenta en informes de la propia fiscalía y en testimonios de testigos protegidos.

Fuente: El Financiero