Adán Augusto exculpa a Hernán ‘N’ de meter dinero en elección de Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, exculpó al presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’, Hernán “N”, de haber financiado campañas electorales en Tabasco.

Respecto a la versión de que un testigo protegido declaró que Bermúdez Requena operó a su favor en la elección para la gubernatura de Tabasco en 2018, donde resultó ganador López Hernández, el senador dijo que eso es falso.

“Nunca ha habido dinero del narco en las elecciones de Tabasco”, enfatizó tajante el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores.

Agregó que las elecciones en Tabasco, se desarrollaron “en un marco de tranquilidad de muchísima participación ciudadana. Nunca ha sucedido y esperemos que nunca suceda de otra manera”, destacó.

Respecto a versiones de un testigo protegido que lo vinculan con Hernán “N”, el senador de Morena puntualizó que se trata de “filtraciones” inexactas que no coinciden en datos y en tiempo.

Interrogado sobre si se presentará a declarar voluntariamente ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo: “yo voy a esperar a que la Fiscalía, si lo considera necesario, me cite a declarar”.

-¿Cuenta con el respaldo del ex presidente López Hernández? -se le preguntó.

-Yo creo que tengo el respaldo de muchos, millones de mexicanos que somos parte de este movimiento -comentó.

-¿Ha hablado de este asunto con el ex presidente? -se le pidió que aclarara.

-No. No hemos conversado -acotó el senador tabasqueño.

Fuente: Excélsior