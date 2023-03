Juan Osorio confieza que aún es novio “de manita sudada” de Eva Daniela, 38 años menor que ella.

Comparte esta Noticia

Será el próximo 7 de marzo cuando Juan Osorio y Eva Daniela celebren dos años de noviazgo, relación que ha sido muy criticada por el público debido a que él tiene 65 años y ella 27. No obstante, ellos no le han dado importancia al que dirán y se han enfocado en disfrutar de su hermosa historia de amor.

En entrevista exclusiva para la revista TVNotas, el productor de telenovelas de Televisa dio a conocer como celebrarán esta fecha tan especial para ellos: “Vamos a celebrar a lo grande, estaremos nosotros dos solos, la llevaré a un lugar que ella no conozca para que sea un marco importante para nosotros”.

La pareja busca unir su vida en matrimonios el próximo 2024.

Asimismo, él confesó que ya está listo para dar el siguiente paso e incluso mencionó que su boda ocurrirá en 2024: “Este año le daré el anillo de compromiso, ya lo tengo diseñado y planeado cómo va a ser… Tiene que ser una sorpresa para ella, me gusta mucho seducirla de esa manera. La boda será en el 2024”.

Juan Osorio prometió no faltarle al respeto

La actriz busca hacerse de un legado televisivo sin la ayuda de su novio.

Un detalle que llamó la atención es que la ex pareja de Niurka Marcos aseguró que su noviazgo sigue siendo de manita sudada y que hasta el momento no han tenido intimidad ni le interesa: “Adoro a su familia, entonces no me interesa… Tengo que llevarlo despacio para que realmente ella disfrute el día de su boda y yo lo disfrute también, es algo que quiero”.

Más honesto que nunca, Juan Osorio señaló que no quiere defraudar la confianza que los padres de Eva Daniela han puesto en él, a quienes les prometió que su hija llegaría vestida de blanco al altar: “Me tienen mucha confianza su papá y su mamá, porque les di mi palabra a ellos. Les dije que la iba a respetar como debe ser a una dama, y no debo fallarles”.

Finalmente, él menciona que tiene mucha ilusión ante la idea de encontrarse con su novia en la intimidad por primera vez: “Tengo mucha ilusión, es padre vivir esa fantasía, esa magia de decir ‘¿cómo será?’ Quiero vivir esa fantasía, me ilusiona mucho y a mi edad más”.

¿Quién es Eva Daniela?

La actriz ha tenido que lidiar con las críticas que recibe a causa de su romance con el productor de telenovelas.

Eva Daniela es una actriz originaria de León, Guanajuato. De acuerdo a información que circula en Internet, la joven es egresada del CEA de Televisa, ha participado en diversas telenovelas y obras de teatro pero hoy es conocida por ser la novia de Juan Osorio.