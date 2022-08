“Karla Luna me fue infiel con un narco y con un payaso”: dice Américo Garza, actual pareja de Karla Panini.

Comparte esta Noticia

Américo Garza, actual pareja de Karla Panini, reveló que su expareja Karla Luna le fue infiel en varias ocasiones, incluso acusó que ella mantuvo una relación extramarital con un narcotraficante, además comentó que nunca tuvo un matrimonio feliz.

A través de redes sociales, se viralizaron varios videos en donde el empresario y su actual esposa salen a cuadro, pero a diferencia de que fuera Panini la que rindiera alguna declaración, ahora quien levantó la voz fue él para denunciar la supuesta deslealtad.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel”, dijo, Garza.

Garza, no reveló el nombre del presunto líder del narcotráfico, pero destacó que en algún momento de esa prohibida relación lo intentaron asesinar y secuestrar.

“Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla… Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana”, detalló.

Además, acusó que Karla Luna también le fue infiel con un payaso de la misma empresa, cuando la comediante tenía el programa de “Las Lavanderas”, junto a Karla Panini.

“Él andaba con ella cuando andaba conmigo, se veían a escondidas. Escondía el carro que yo le había regalado, era el único en Monterrey en ese momento, así se lo cambiaba con la de maquillaje para poderse ir… No quería yo hablar de eso… Nunca fue un matrimonio feliz”, ahondó el originario de Monterrey.

Américo Garza manifestó que se casó con Luna solo por sus hijas, después de ser diagnosticada con cáncer, pero aludió a que él no fue un marido presente, porque no quería estar con ella.

“¿Sabes cuándo me casé? La fecha en que me casé y por qué me casé, fue después. Todas esas personas hacen ver que yo la dejé cuando tuvo cáncer, yo me casé con ella cuando le dio cáncer. Yo no estaba con ella, muchas veces me separé. Yo se lo aclaré: estoy con