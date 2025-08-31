“La austeridad no es un eslogan, es un principio”; Rosa Icela Rodríguez durante plenaria de Morena

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su participación en la Tercera Reunión Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reiteró que la austeridad republicana es la base de la justicia social y el motor que permitió a la Cuarta Transformación sacar a millones de mexicanos de la pobreza.

“La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro gobierno y de nuestro movimiento, una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”, dijo la funcionaria.

Rodríguez Velázquez destacó que esta política ha permitido reducir gastos burocráticos, eliminar privilegios y reorientar los recursos hacia programas sociales y proyectos de infraestructura en salud, educación y transporte.

Acompañada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, y ante diputados de la bancada guinda, la titular de Segob destacó que en apenas un año el país ha avanzado en crecimiento económico, estabilidad del peso, creación de empleos y aumento del salario mínimo, logros que atribuyó a la disciplina en el gasto y al combate a la corrupción.

Asimismo, hizo un balance de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como una líder “honesta, incorruptible y cercana al pueblo” y destacó que el próximo 1 de septiembre la Titular del Ejecutivo Federal entregará su primer informe de gobierno, con avances en materia social, económica y de seguridad.

La reunión estuvo encabezada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, quien en su mensaje destacó que el propósito de la reunión es abordar las principales políticas públicas del actual gobierno, con un esquema de diálogo y preguntas entre legisladores y funcionarios federales.

“Con ánimo y optimismo, iniciamos la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena. Nos acompañan integrantes del gabinete y de la dirigencia del partido para fortalecer en unidad, el proyecto de transformación y cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo el legislador.

El programa de la jornada contempló mesas de trabajo con diversos integrantes del gabinete federal, entre ellos la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel; la consejera jurídica Ernestina Godoy; la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuya participación estaba programada a las 13:00 horas, según el calendario oficial de actividades.

La expectativa por escuchar a Harfuch era alta, dado el momento en que se encuentra la agenda en materia de seguridad y las recientes discusiones legislativas sobre Guardia Nacional y estrategias contra la violencia, pero hasta el momento no ha sido explicado públicamente el motivo de su ausencia.

Mientras tanto, Rosa Icela Rodríguez aprovechó el espacio y felicitó a los legisladores “por honrar el mandato de millones de mexicanos que confiaron en la transformación”, subrayando que el respaldo popular debe corresponderse con un Congreso austero y eficiente.

Fuente: El Sol de México