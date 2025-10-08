La gente reconoce que hemos avanzado en seguridad, asegura Claudia Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La reducción del 32 por ciento en los homicidios dolosos en México es reconocida por la población, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tenemos que seguir trabajando y la gente reconoce, aunque haya algunos lugares un tipo de delito que genere percepción de inseguridad, de todas maneras la gente reconoce que hemos avanzado

“Vamos a trabajar todos los días, independiente de las campañas de desprestigio, trabajar y escuchar a la gente para seguir brindando paz y justicia, el poder judicial nos va a ayudar mucho”, afirmó la mandataria en esta Mañanera de 8 de octubre.

En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los homicidios dolosos en México disminuyeron en una tercera parte.

De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en septiembre de 2024 se registraron 86.9 homicidios diarios, mientras que en el mismo mes, pero del año en curso, fueron reportados 59.5.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la mayoría de los diputados están de acuerdo en corregir el artículos transitorio de la Ley de Amparo relativo a la retroactividad, por lo que se enviará nuevamente al Senado de la República. En la conferencia de prensa matutina; dijo que es muy importante que se aclare y la mayoría de los diputados y senadores están de acuerdo.

“Entonces ahora llega, ¿cuál es el procedimiento? cuando se aprueba una ley en una Cámara puede haber dos opciones, una que sea una fe de erratas que se planteó de una manera, digamos, a la hora de la aprobación quedó mal una pequeña redacción, y el Senado decidió que era mejor no hacerlo a través de la fe de erratas, sino que se fuera a la cámara diputados, ahí los diputados discutan, aprueben lo que decidan respecto a este transitorio y lo regresen al Senado de la República para su aprobación.

“Entonces eso es lo que va a ocurrir. Ya está en la cámara, ya entró a comisiones y ahí, pues nosotros hicimos una propuesta de redacción y ya el congreso tomara su decisión la cámara de diputados”, señaló.