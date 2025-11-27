La noche de los aprendices y el premio Ricardo Flores Magón

Comparte esta Noticia

El minotauro

Este comentario irá por los rumbos de la cultura y hay válidas razones para ello. Añado que no me referiré a la del expolio, tan habitual en el Estado; para quienes la voz ‘expolio’ diga poco, aclaro que significa saqueo, pero con ropa de gala.

Dos temas serán torales de la glosa: la presentación, este viernes, de la novela La noche de los aprendices y, ese mismo día, en la Ciudad de México, la entrega premio de periodismo Ricardo Flores Magón.

Podría objetarse que mejor sería ir por temas de nuestro día a día, como el disparo inflacionario que nos traerá la próxima alza del costo del transporte público o, cómo se apagan cada vez más las facultades municipales por el centralismo estatal, pero esos asuntos seguirán siendo vigentes las semanas por venir y no así los dos eventos ya dichos, por cierto, inusuales.

Palazuelos

Así pues, quedan para después estos temas a los que se añadirá el zipizape iniciado por Roberto Palazuelos para evitar la requisa federal de parte del predio ocupado por su hotel, el Diamante K, dentro del Parque Nacional de Tulum. La protagonista mayor del conflicto legal apenas iniciado será Berenice Polanco, flamante juez del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito.

Vamos al libro de Mauro Barea, una ‘novela negra’ que, aunque editada en Barcelona, en España, su trama se ventila en estas tierras, en un casi hipotético Cancún en el que sobra la sordidez. Además de por la calidad de su prosa, el escritor destaca también por una singularidad: es el único literato de alto nivel nativo de Cancún, aire fresco para el chauvinismo local.

Festival de Cultura

La noche de los aprendices, finalista del Premio Alexis Ravelo de 2024, se presentará este viernes a las dos de la tarde en el Salón presidentes del Palacio Municipal de Cancún, con la participación de autor y de los escritores Jorge González Durán y el que esto glosa, dentro del marco del Festival de Cultura del Caribe. Promete ser un encuentro literario muy interesante.

Por lo que toca al Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón 2025 será entregado el mismo viernes en la capital del país por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, en la sede de la Academia Nacional de Historia y Geografía- Los periodistas Cliserio Cedillo y Nicolás Durán de la Sierra serán laureados en el género de Trayectoria por 50 años de actividad profesional.