Lamenta Mario Delgado asesinato de su tía y sobrina en Colima; ‘se hará justicia’

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), confirmó el asesinato de su tía Eugenia y su sobrina Sheila, ocurrido la madrugada del sábado 31 de enero en la colonia Placetas Estadio, en el estado de Colima.

A través de sus redes sociales, el exdirigente nacional de Morena expresó su consternación por los hechos. “Profunda consternación, indignación y tristeza por lo ocurrido esta madrugada”, escribió, al tiempo que señaló que ambas mujeres fueron atacadas y asesinadas dentro de su domicilio, aunque hasta el momento se desconocen los motivos del ataque armado.

Delgado afirmó que el caso será esclarecido y que habrá justicia, luego de que versiones periodísticas señalaran que las víctimas habrían sido objeto de amenazas e intentos de invasión a su propiedad.

En su mensaje, el funcionario recordó a su tía Eugenia, conocida como “Queña”, quien se dedicaba a la elaboración y venta de pasteles y comida tradicional colimense. Destacó que ella misma preparaba los pasteles de cumpleaños para su familia. “Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla”, escribió, al añadir que ahora se encuentra junto a sus abuelos y a su padre.

Ese mismo sábado, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz informó sobre un enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados, en el que fueron abatidos tres presuntos responsables del doble homicidio.

De acuerdo con el reporte oficial, el enfrentamiento ocurrió durante un operativo para localizar un vehículo Chevrolet Groove azul claro, presuntamente vinculado con el ataque. El automóvil fue ubicado en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez, donde los ocupantes abrieron fuego contra los policías, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Como resultado, tres agresores perdieron la vida y un elemento de seguridad resultó herido, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen más personas involucradas en el asesinato ni si los presuntos agresores pertenecían a algún grupo delictivo con presencia en la entidad.