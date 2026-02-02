Quintana Roo, el Estado con la gasolina regular más cara del país

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los precios de la gasolina en México continúan mostrando marcadas diferencias entre Estados, resultado de una combinación de factores económicos, logísticos y fiscales. Al cierre de 2025, Tamaulipas se consolidó como la entidad con los combustibles más baratos del país, mientras que Quintana Roo registró los precios más altos, según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Desde la liberalización del mercado en 2017, el gobierno federal dejó de fijar un precio máximo para los combustibles, permitiendo que el costo al consumidor se determine por la oferta y la demanda. Aunque a principios del año pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alcanzó un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un precio tope de 24 pesos por litro de gasolina regular, al menos cuatro estados han superado ese umbral.

Entre los principales factores que influyen en el precio final se encuentran la cotización internacional del petróleo, los costos de transporte y almacenamiento, los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio y la carga fiscal, particularmente el IVA y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Estados con la gasolina más cara

En gasolina regular, Quintana Roo encabeza la lista nacional con un precio promedio de 24.81 pesos por litro. Le siguen Baja California Sur, con 24.20 pesos, y Nayarit, con 24.02 pesos por litro.

Para la gasolina premium, Nuevo León registra el mayor precio promedio del país, con 27.08 pesos por litro. En segundo y tercer lugar se encuentran Baja California Sur y Quintana Roo, con precios de 26.76 y 26.70 pesos, respectivamente.

En el caso del diésel, Quintana Roo vuelve a situarse como la entidad más cara, con un promedio de 27.61 pesos por litro, seguido de Durango (27.21 pesos) y Oaxaca (27.19 pesos).

¿Dónde se vende el combustible más barato?

Tamaulipas lidera el ranking de los estados con los precios más bajos en los tres tipos de combustible. La gasolina regular se vende en promedio en 21.87 pesos por litro; la premium, en 23.88 pesos; y el diésel, en 25.44 pesos.

En gasolina regular, Baja California y Chihuahua ocupan el segundo y tercer lugar entre las entidades más económicas, con precios promedio de 22.91 y 22.21 pesos por litro, respectivamente. Para la gasolina premium, después de Tamaulipas destacan Chihuahua y Tabasco, con precios de 24.42 y 25.13 pesos por litro.

Finalmente, el diésel más barato, después de Tamaulipas, se comercializa en Baja California a un promedio de 25.54 pesos por litro, seguido de Tlaxcala, donde alcanza los 25.81 pesos.