Le arrebataron la alegría a Flor Amargo: fue estafada con 70 mil pesos.

En medio de un mar de lágrimas la intérprete Flor Amargo denuncio vía redes sociales que fue víctima de un fraude por parte de estafadores y que éstos le habían saqueado de sus cuentas más de $70 mil pesos que le servirían para pagar deudas y un seguro de vida.

La cantante confesó que fue durante una llamada de unos supuestos ejecutivos de su banco donde le dijeron que sus cuentas están siendo saqueadas y que le recomiendan transferir todo su dinero a otras externas, sin embargo confío en ellos ya que le dieron datos certeros sobre sus finanzas.

Víctima del crimen organizado, la celebridad lanzó un fuerte mensaje a sus seguidores en redes sociales y aprendió un tanto de la lección, sin embargo buscará establecer medidas ante este robo.

A través de su cuenta oficial de Instagram la cantante denunció haber sido víctima de la delincuencia organizada tras ser despojada de 70 mil pesos de sus cuentas bancarias, los cuales estaban destinados para pagar deudas y un seguro, por lo que no pudo evitar contener las lágrimas.

“¿Saben por qué lloro? Aprendí que lo más valioso, cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando te pierdes a ti, ahí si pierdes todo, cuando pierdes la fe y yo les digo a todos los que estén pasando por un momento difícil que confiemos, yo ahorita me siento así, nunca me había pasado, me quedé con 0.20 centavos y tengo como muchas deudas, pero ¿cuánto vale un dedo? ¿cuánto vale que pueda respirar? Eso no tiene precio”, sentenció,

En otra parte del video la cantante señaló que además de reconocer otros aspectos de la vida, esta triste y amarga experiencia le sirvió para poder alertar a sus seguidores y evitar que caigan en este tipo de fraudes telefónicos.

“Qué bueno que me quitaron, que me estafaron, porque ahora les puedo decir uno, cuídense, y dos, sirvió valorar la vida, porque miren yo sigo aquí y ahorita me pongo a tocar en la calle y recupero, pero mi seguridad no debe estar nunca en el dinero porque si está en el dinero, imagínate, si te lo quitan se fue tu seguridad, ¿cuánta gente no se suicida por bancarrotas? Hay que aprender a vivir cuando hay también cuando no hay”, finalizó.

En específico la intérprete dijo al programa de chismes de Javier Ceriani que supuestos ejecutivos de su banco la contactaron vía telefónica para advertirle que su celular habría sufrido un hackeo y que le estaban robando su dinero, le sugirieron pasar su dinero a otras cuentas y accedió, pues dijo que confió en los sujetos debido a que se identificaron de manera correcta y hasta tenían todos sus datos personales.

Emma Mayte Carballo Hernández, quien es mejor conocida como Flor Amargo, es una reconocida cantante e intérprete de música mexicana que se dio a conocer a través de redes sociales por su manera extrovertida de cantar en las calles, en el metro y hasta encima de los camiones.