Líder de taxistas acusa ‘campaña de desprestigio’ y culpa a Uber de agresiones

CANCÚN.- Tras asegurar que se está haciendo una “campaña de desprestigio” en contra del gremio taxista de la zona norte del Estado, especialmente en Cancún, el secretario general del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), Eleazar Sagrero Ordoñez, pidió no “satanizar” a todos los ruleteros y llamó a las autoridades estatales a que hagan cumplir la ley de forma pareja, para que no se sigan dando los conflictos entre taxistas contra operadores de plataformas digitales.

Aunque reconoció que ha habido múltiples casos de taxistas que agreden a conductores de Uber y dañan sus unidades, el líder del FUTV justificó que esto ha sido así porque las plataformas digitales insisten en seguir operando al margen de la ley.

“Situaciones como estas son varias, pero satanizan todo el norte, sí ha habido estos incidentes, pero las plataformas digitales no han tramitado sus permisos y están operando de manera irregular, ellos son quienes están violentando la ley y la misma autoridad debe meter orden”, señaló Eleazar Sagrero.

“Hay una campaña mediática en contra de nuestro sector, pero hemos acatado la ley y cuando digo que la ley tiene que respetarse y hacerse valer es porque ahí se marca que estas plataformas digitales se van a apegar a una reglamentación y ordenamiento, pero no lo han hecho”, agregó.

Mencionó que tal parece que solo se quiere culpar del problema a los taxistas, pero “no averiguan ni preguntan quién lo inició”.

Consideró que los conductores de Uber y demás plataformas digitales de transporte son quienes han tenido la culpa de los ataques por operar de forma irregular.

“Si hay una ley y tu no la acatas, ¿qué estás haciendo? Empiezas a meter desorden en los sitios o a meter desorden en contra de un sector, tienes que alinearte y respetar la ley para que todos estemos en orden, pero no puede ser que exijamos que un sector como en este caso los taxistas se sujeten y respeten una ley, cuando hay una contraparte que no la está respetando en lo más mínimo, sino que al contrario se sigue amparando para estar al margen. Estas plataformas quieren leyes a modo y eso es incongruente”, sostuvo el representante de los taxistas en el estado.

Finalmente, dijo que la Ley de Movilidad ya fue reformada en este tema y tiene que aplicarse de forma pareja y correcta, haciendo valer todos los lineamientos que tienen que hacer tanto los transportistas tradicionales que operan bajo concesión, como es el gremio taxista y las plataformas digitales que deben operar mediante permisos.

Fuente: DRV Noticias