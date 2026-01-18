Litigio de Calica será punto crítico en la revisión del T-MEC: exsecretario de Economía

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá como uno de sus puntos más sensibles el litigio que mantiene la empresa Calica, filial de Vulcan Materials, contra el gobierno mexicano, advirtió el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.

El exfuncionario federal subrayó que, aunque alrededor del 90 por ciento de las empresas y organismos empresariales de Estados Unidos respaldan una revisión positiva del acuerdo comercial, el conflicto con Calica se ha convertido en un factor de presión relevante, particularmente por la reacción que ha generado en el Congreso estadounidense, instancia cuyo aval podría ser necesario para cualquier modificación al tratado.

Calica busca revertir la clausura de sus operaciones y el decreto mediante el cual sus terrenos en Playa del Carmen fueron declarados Área Natural Protegida, luego de años de explotación de piedra caliza. Este caso, señaló Guajardo, se ha transformado en un tema emblemático dentro de la relación comercial bilateral.

En ese contexto, consideró que si el Estado mexicano decide modificar las condiciones originalmente pactadas con los inversionistas por razones ambientales, debe hacerlo conforme a los mecanismos previstos en los acuerdos internacionales, lo que incluye una compensación adecuada.

Respecto a las advertencias del presidente Donald Trump sobre una eventual salida de Estados Unidos del T-MEC, Guajardo sostuvo que carecen de sustento real y forman parte de una estrategia de negociación. Explicó que Trump suele adoptar una postura de aparente desinterés para obtener ventajas, pero que, en los hechos, el tratado es una herramienta clave para Washington en la relación bilateral con México.

Durante su participación en el foro “Perspectivas Turísticas 2026”, el ahora consultor privado recordó que, aunque Trump ha minimizado públicamente la relevancia de sectores como la industria automotriz en México y Canadá, el entramado económico del T-MEC involucra intereses mucho más amplios.

Destacó que productores estadounidenses de maíz, cerdo, pollo y fructuosa dependen en gran medida del mercado mexicano, y muchos de ellos forman parte de la base electoral republicana, factor que cobra especial relevancia de cara a las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Finalmente, Guajardo indicó que la Agencia de Comercio Internacional de Estados Unidos ya entregó a México una lista preliminar de 54 temas que podrían llegar a la mesa de negociación, entre los que destacan la interpretación de las reglas fiscales por parte del SAT para empresas multinacionales y las preocupaciones sobre la protección de la propiedad industrial e intelectual.