Costa Maya recibe arribo inaugural del Brilliant Lady

MAHAHUAL.- El puerto de Costa Maya recibió por primera vez al crucero Brilliant Lady, un arribo inaugural que marca un momento relevante en la actual temporada turística y refuerza el posicionamiento de Mahahual dentro de las principales rutas de cruceros del Caribe.

Como parte del protocolo marítimo, se realizó la tradicional Ceremonia de Intercambio de Placas, con la que se oficializó la bienvenida a la embarcación y se fortalecieron los vínculos con la industria de cruceros a nivel internacional.

La llegada de un crucero de estas características consolida a la Costa Maya como un destino estratégico para el turismo marítimo y representa un impulso significativo para la economía local, beneficiando de manera directa a comerciantes, restauranteros y prestadores de servicios turísticos establecidos en el muelle y la zona del malecón.

Este tipo de arribos contribuye a la proyección internacional del destino y fortalece su competitividad frente a otros puertos del Caribe, al atraer a un segmento de visitantes con alto interés en experiencias turísticas, culturales y recreativas.

Con el arribo del Brilliant Lady, Mahahual inicia una etapa de mayor dinamismo turístico, posicionándose como un puerto confiable y atractivo, con perspectivas de crecimiento durante 2026 y un impacto positivo para la actividad económica de la región.