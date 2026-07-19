Llegan a Quintana Roo las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga

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CANCÚN.- Las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga ya se encuentran en Quintana Roo, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien aseguró que este avance permitirá fortalecer la infraestructura logística y el transporte de mercancías en el sureste del país.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que la llegada de estas unidades representa una nueva etapa para el proyecto ferroviario impulsado por el Gobierno de México, al ampliar las funciones del Tren Maya más allá del servicio de pasajeros.

“Las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga ya están en Quintana Roo. Un avance importante hacia un sistema ferroviario que impulsará el desarrollo de la región”, publicó.

El Tren Maya de carga está diseñado para movilizar productos agrícolas, industriales y comerciales entre los estados del sureste, con el propósito de reducir los costos logísticos, fortalecer las cadenas de suministro y mejorar la competitividad económica de la región.

Con la incorporación de estas locomotoras comenzarán los preparativos para la operación del sistema de carga, considerado una de las etapas complementarias del proyecto ferroviario, que busca integrar el transporte de mercancías con la red de pasajeros ya en funcionamiento.

Las autoridades federales han señalado que esta modalidad permitirá impulsar la actividad económica regional al ofrecer una alternativa de transporte más eficiente para diversos sectores productivos del sureste mexicano.