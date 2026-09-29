Sheinbaum destaca “mucha unidad” en proceso de Morena y llama a coordinadores a no traicionar al pueblo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy bueno” el proceso interno mediante el cual Morena completó la designación de sus coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027 y consideró que las definiciones se desarrollaron con “mucha unidad”.

Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria señaló que las decisiones posteriores corresponden a la dirigencia del partido y evitó profundizar en las definiciones internas.

Al ser cuestionada sobre el mensaje que enviaría a quienes participaron en las encuestas pero no fueron seleccionados, Sheinbaum recordó que todavía habrá nuevas convocatorias relacionadas con presidencias municipales, diputaciones locales y federales.

Indicó que quienes no obtuvieron una coordinación estatal podrán participar posteriormente en otros procesos internos, conforme Morena avance en la definición de sus posiciones para las elecciones del próximo año.

La presidenta explicó que no siguió en tiempo real los anuncios realizados durante el lunes, debido a que permaneció ocupada durante la tarde. Fue por la noche, agregó, cuando preguntó sobre el desarrollo del proceso y recibió informes de que había transcurrido favorablemente.

Morena concluyó el lunes la definición de las coordinaciones estatales en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027. En la última jornada fueron anunciados los perfiles correspondientes a Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala y San Luis Potosí.

Las designaciones han generado inconformidades entre algunos participantes en distintas entidades. En Quintana Roo, por ejemplo, Marybel Villegas ha cuestionado públicamente el proceso que derivó en la selección de Eugenio “Gino” Segura, mientras que Rafael Marín ha aceptado la resolución y anunciado que buscará espacios para el morenismo fundador en las siguientes definiciones.

La propia dirigencia nacional de Morena ha reconocido diferencias derivadas de algunos procesos y ha planteado mantener el diálogo con quienes participaron en ellos, así como con los partidos aliados.

Ante la pregunta sobre qué recomendación haría a las personas seleccionadas para encabezar las coordinaciones estatales, Sheinbaum resumió su mensaje en tres principios: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.