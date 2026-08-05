Supervisa Estefanía Mercado obras de nuevo parque y repavimentación de vialidades en Villamar I

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado supervisó este martes los avances de las obras que se llevan a cabo en el fraccionamiento Villamar 1, donde se construye un nuevo parque con paradero de transporte público y se lleva a cabo la repavimentación de diversas vialidades, acciones que fortalecen la infraestructura urbana y mejoran la calidad de vida de miles de familias.

Durante el recorrido, la alcaldesa constató el avance del nuevo parque que se edifica en el cruce de la avenida Misión del Carmen y el bulevar Misión Villamar, con una inversión de 2.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), en beneficio de más de 16 mil habitantes.

“Recorrimos los avances del nuevo parque de Villamar 1, un espacio pensado para todas y todos: nuestras niñas y niños, personas adultas mayores y también para las y los jóvenes que disfrutarán de una nueva área de skate”, expresó.

Destacó que este proyecto forma parte del compromiso de su administración de rehabilitar 179 parques en todo el municipio, con el propósito de recuperar espacios públicos seguros, incluyentes y funcionales para la convivencia familiar y comunitaria.

Como parte de la jornada de trabajo, Estefanía Mercado también supervisó la repavimentación de calles del fraccionamiento Villamar 1, una obra que mejorará la movilidad y brindará mayor seguridad a quienes transitan diariamente por la zona.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de 5 mil 647.66 metros cuadrados mediante la colocación de carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, además de pintura en guarniciones de bocacalles, con una inversión de 9.4 millones de pesos.

Las acciones se realizan en las calles Mar de la Serenidad, Playa Azul, Mar de Java, Mar Austral, Playa Flamingos, Playa Hornos y Playa Las Garzas, entre otras vialidades del fraccionamiento.

En este marco, la Presidenta Municipal reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de entregar obras bien hechas, seguras y duraderas, que respondan a las necesidades de las y los playenses.

Más tarde, acompañada por el director del Instituto del Deporte Municipal, Alberto López, supervisó los trabajos realizados en el domo de la colonia 28 de Julio.

“Hoy recuperamos este espacio gracias al trabajo en equipo con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y nuestra gobernadora Mara Lezama”.

“De eso se trata la Chambamanía: de un gobierno de territorio que escucha, supervisa, cumple y resuelve, sin tanto choro”, señaló.