López-Gatell considera a los consultorios de farmacias un engaño: “Sólo sirven para venderte medicamentos que no necesitas”.

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Los consultorios de farmacias representan un riesgo para la salud y la vida porque no tienen la capacidad de atender enfermedades crónicas, alertó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, publicó El Financiero.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina de este martes, el funcionario señaló que estas unidades médicas pertenecen a empresas lucrativas que tienen como principal objetivo la venta masiva de medicamentos y no la salud de los mexicanos.

“La idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer fama fue la resolución inmediata, porque simplemente hay que pararse en el consultorio y se le atiende. Pero en realidad es un gran engaño, los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia”, sentenció el subsecretario.

“Alguien que tiene diabetes, hipertensión, o una enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner el peligro su salud y su vida. Esto está documentado”, agregó.

Asimismo, criticó las condiciones laborales de los médicos que trabajan en estos establecimientos, pues, asegura, no cuentan con prestaciones, son obligados a firmar contratos eventuales que no generan antigüedad y tienen una presión por fungir como agentes de venta.

“Básicamente el personal de salud está bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal, no es dar consulta, no es resolver problemas de salud”, acusó.

“Algunas de estas cadenas incluso no cobran por la consulta y les llaman ‘asesoría médica gratuita’ porque no lo consideran relevante, para estas cadenas lo importante es que (los pacientes) salgan con una receta de 6, 8, 10, 15 medicamentos, la gran mayoría no correctamente indicados”, advirtió López-Gatell.

En este contexto, señaló que durante la pandemia de COVID-19 estás farmacias fomentaron el abuso de antibióticos y de esteroides.

‘No se pueden cancelar de tajo’

No obstante al peligro que representan estos consultorios, no se puede prescindir de ellas de forma inmediata, reconoció el subsecretario de Salud, pues actualmente no hay una “oferta suficiente de médicos e instalaciones de salud públicas”.

Dijo que habrá una “fase de transición”, ya que los consultorios de farmacia hoy “cubren una necesidad” que será cubierta por el nuevo sistema de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No podemos cancelarlas de tajo. Lo deseable es que no existan”, decretó el funcionario.

“Es probable que la fase de transición implique regular de manera más estricta”, amagó. (Fuente: El Financiero)