Luis Miguel en millonarios problemas por negarse a pagar la pensión de sus hijos con Arecely Arámbula.

Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo, por lo que la prensa internacional siempre estaba al pendiente de lo que hicieran.

Aunque en 2005 se separaron, a pesar de ser una de las relaciones más sólidas que tuvo El Sol la pareja si tuvo dos hijos fruto de esta relación, lo que les llevó a una serie de polémicas, pues, la actriz asegura que hace años que el cantante no paga la pensión de sus hijos.

Micky y Aracely Arámbula nunca se casaron, y tras su separación Aracely ha denunciado en muchas ocasiones al padre de sus hijos por no pagar la pensión, pero El Sol tiene sus motivos.

Según el programa De Primera Mano, una de las principales razones por las que Luis Miguel se niega a pagar la pensión de los hijos que tuvo con Aracely Arámbula, tiene que ver con replicar el comportamiento que tuvo su padre Luisito Rey.

Pues según lo que se sabe, contado por la bioserie producida por Netflix, el cantante tuvo un padre ausente, y sería algo que ha “aprendido” de cómo ser un padre.

Es por eso que los abogados de La Chule, decidieron hacer público que Luismi no estaba pagando la pensión de sus hijos, pero los abogados del cantante dieron otra explicación; en la que argumentaron que el monto que pedía Arámbula era muy alto y no podía ser cubierto por el cantante en ese momento: casi un millón de pesos al mes, ya que esta cantidad considera cuatro niñeras (para garantizar su atención tiempo completo), escuela privada, ropa de lujo, etc.

Sin embargo, los abogados de Aracely han dejado claro que harán todo lo posible para que Luis Miguel cumpla con el pago de la manutención de sus hijos, para evitar una futura demanda y tener que recurrir a lo legal, por lo que busca tener una negociación con él y sus abogados.

Pero si el Sol falla, podría pagar más de 300 millones de pesos de multa y pensión atrasada, una cantidad exhorbitante pero que considera todos los años de ausencia de pago.