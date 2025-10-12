Luisa Alcalde pide a Noroña y Armenta que aclaren vuelos privados: ‘Tenemos que actuar con el ejemplo’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, pidió Al senador Gerardo Fernández Noroña, y al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, que expliquen los vuelos privados de los que hicieron uso y se dieron a conocer en los días previos.

En conferencia de prensa, la dirigente morenista señaló que las personas que integran el movimiento que encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador “tienen claro cuáles son sus lineamientos y estatutos”.

“Aquí nosotros en Morena lo hemos dicho muchas veces: que nosotros tenemos que siempre actuar con el ejemplo”, resaltó, en sintonía con lo que también pidió el diputado Ricardo Monreal sobre “ser responsables”.

Aseguró que el senador Fernández Noroña y el gobernador de Puebla, ambos integrantes de Morena, deben aclarar la situación de los vuelos privados.

“Se soban las manos en la oposición, que ellos aclaren y nosotros tenemos mucha claridad sobre cuáles son nuestros lineamientos y nuestros estatutos”, reiteró.

Y es que en días pasados se dio a conocer que el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, hizo uso de un avión privado para trasladarse por Coahuila, en donde estaba de gira.

Luego de que se diera a conocer el hecho, el legislador acusó al gobierno de Coahuila de difundir el video sobre su vuelo privado y dijo que se trataba de un taxi aéreo.

El miércoles, Fernández Noroña defendió el uso de un avión privado durante una gira por Coahuila, argumentando que no hay ninguna irregularidad y que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ‘cuando es necesario, se puede’.

“Ustedes dicen que es un exceso, pero yo tengo otra opinión. No hay ninguna situación incorrecta, es un avión bastante pequeño, de cuatro plazas, solamente”, subrayó.

El gobierno de Puebla admitió que el gobernador Alejandro Armenta viajó recientemente a Nueva Jersey, Estados Unidos, a bordo de un avión privado, aunque aseguró que no se utilizaron recursos públicos para dicho traslado.

De acuerdo con un breve posicionamiento oficial de Puebla, Armenta se desplazó al extranjero para acompañar a una integrante de su familia que fue hospitalizada.

Puebla insistió en que el viaje fue de carácter personal y que a la conferencia de semiconductores celebrada en Phoenix, Arizona, acudió únicamente un equipo de trabajo de la Secretaría de Economía, Comercio y Turismo (Secihti).

