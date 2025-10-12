Nacional

Álvarez Máynez responde a Luisa Alcalde y niega alianza con el PAN

12 octubre, 2025
CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, negó que su partido esté construyendo una alianza electoral con alguna otra fuerza política y aclaró que, por ahora, no existe acercamiento formal con el PAN ni con ningún otro partido.

En un mensaje difundido en sus redes sociales dirigido a la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, Álvarez Máynez escribió. 

“No estamos construyendo una alianza. Ni con el PAN ni con nadie, simple y sencillamente porque falta mucho tiempo para las próximas elecciones”, dijo el emecista luego de que la dirigente guinda acusara al partido naranja de “flirtear” a otras fuerzas políticas. 

Al respecto, el dirigente de MC señaló que, aunque no hay “coqueteo” con otros partidos, sí busca abrir el diálogo con ellos y puso tres propuestas sobre la mesa: aprobar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales; poner en marcha el Sistema Nacional de Cuidados con énfasis en la primera infancia; y revisar el presunto fraude electoral en Papantla y Poza Rica mediante una comisión independiente de especialistas.

Álvarez Máynez enfatizó que las prioridades deben centrarse en las necesidades sociales y no en los intereses electorales. 

“Deberíamos ser capaces de poner por encima la emergencia de cualquier tipo de discusión electoral”, subrayó el ex candidato presidencial.

