Luna Bella pidió a Babo una colaboración para Only Fans.

Comparte esta Noticia

La famosa Luna Bella ahora volvió los videos para adultos, dedicándose a sacar contenido exclusivo para caballeros en la plataforma OnlyFans. Los fans esperan con ansias su próxima colaboración con Sabrina Sabrok.

Además, acaba de revelar que ya está pensando, qué otros famosos y famosas podrían ser sus siguientes opciones para nuevo contenido. Uno de ellos resultó ser nada más y nada menos que Babo, el vocalista de Cartel De Santa.

Ellos ya se conocen desde que Luna Bella participó como modelo en un video del cantante para su sencillo “Millonario”. Sin embargo, asegura que después de ver su pack, está preocupada, pues comprobó los rumores que circulaban sobre la parte íntima de Babo.

La creadora de contenido de OnlyFans Luna Bella compartió que le preocupa si hace una colaboración con Babo, pues teme sentir dolor si logran tener un encuentro íntimo con él, a pesar de que ella tiene mucha experiencia.

“La verdad sí me da un poco de miedito, no vaya a ser que sea muy masoquista y me lastime”, también dijo: “Si se diera esa colaboración con Babo solo le pediría paciencia para aguantar su %$#%, que además tiene perlas (‘pearling’)”.

Otra de las colaboraciones de la famosa Luna Bella de este año fue su participación en el Carnaval de Veracruz que se realizó el pasado mes de julio, aunque ocasionó una gran polémica, ya que apareció en topless desde su carro alegórico.