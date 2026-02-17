SCJN elimina edad mínima en Parlamento de Inclusión de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes el requisito de tener 18 años cumplidos para participar en el Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Quintana Roo.

Con esta decisión, el Pleno del máximo tribunal dejó sin efecto la disposición contenida en la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del estado que excluía a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de este espacio de deliberación, creado para que puedan opinar sobre leyes y políticas públicas que inciden en su vida.

Las y los ministros consideraron que establecer una barrera de edad vulnera los derechos de las personas menores de edad a la igualdad, a la no discriminación y a ser escuchadas en asuntos que les conciernen.

En un comunicado, la Corte precisó que, a partir de la notificación de la sentencia, el Congreso de Quintana Roo deberá reformar la legislación y adecuar las convocatorias para permitir la participación de infancias y adolescencias con discapacidad, garantizando apoyos y ajustes razonables acordes con su edad y grado de madurez para que su intervención sea efectiva.

La resolución deriva de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impugnó el artículo 51 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial local el 1 de abril de 2025.

El proyecto, a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, declaró fundada la acción al considerar que la norma contravenía el interés superior de la niñez y el derecho de participación de las personas con discapacidad en asuntos sociales y públicos.