Belice declara emergencia eléctrica tras reducción del suministro de energía desde México

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BELICE.- El Gobierno de Belice declaró una emergencia nacional ante el déficit de electricidad previsto para los próximos 12 meses, en medio de una reducción del suministro procedente de México y después de varias semanas de cortes programados.

La medida fue aprobada por el Gabinete a solicitud de Belize Electricity Limited (BEL) y permitirá agilizar los procedimientos para incorporar nueva capacidad de generación con el objetivo de garantizar el abasto y reducir el riesgo de nuevos apagones.

La situación se agravó luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) disminuyera sus exportaciones de energía hacia Belice, lo que puso nuevamente de manifiesto la dependencia del país centroamericano de fuentes externas y las limitaciones de su capacidad interna de generación.

Las autoridades beliceñas consideran que el crecimiento sostenido de la demanda obliga a anticipar las necesidades de electricidad y aumentar la capacidad disponible.

Leroy Almendarez, director ejecutivo del Ministerio de Servicios Públicos, explicó que BEL realiza proyecciones anuales y a cinco años a partir del comportamiento histórico del consumo y de la energía que el país puede producir.

Estos estudios son remitidos a la Comisión de Servicios Públicos, organismo encargado de analizar las condiciones del sistema y presentar sus conclusiones al ministro responsable del sector.

La decisión de declarar una emergencia energética, sin embargo, corresponde al Gabinete, que determinó recurrir a esta figura para acelerar la incorporación de potencia adicional durante los próximos 12 meses.

El objetivo es evitar que el aumento del consumo, combinado con una menor disponibilidad de electricidad importada y una generación interna insuficiente, provoque nuevos cortes que afecten a hogares, comercios y actividades productivas.

La crisis también vuelve a colocar en el centro de atención la dependencia energética de Belice respecto de México.

La CFE exporta electricidad al país vecino desde enero de 1990 y mantiene como contraparte a Belize Electricity Limited, empresa que fue nacionalizada en 2011.

La declaratoria de emergencia fue planteada por las autoridades beliceñas como una medida preventiva mientras se incorpora nueva capacidad al sistema eléctrico y se busca reducir la vulnerabilidad ante eventuales disminuciones adicionales del suministro procedente de México.