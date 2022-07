Mala onda: Christian Nodal rompe promesa de ayudar a una fan cuya madre sufre cáncer… y además la bloquea.

Comparte esta Noticia

Una vez más, el cantante de regional mexicano Christian Nodal es señalado después de que una fan revelara una promesa rota, donde no solo le falló sino que también la bloqueó de redes sociales.

La joven Brenda Acuña se ha dedicado a buscar apoyo a través de redes sociales para salvar a su madre de las garras del cáncer, luego de que fue diagnosticada con un tumor cerebral grado 2 hace 6 años.

A través de su twitter, @VaPorLinda1, la chica compartió su entrevista con ‘De primera mano’, en la cual reveló cómo fue su acercamiento con Nodal.

“El año pasado, a principios de año, cuando la situación de la salud de mi mamá se empezó a agravar, me puse a buscar ayuda con todos los artistas que, podría decirse, son mis ídolos…le escribí a mucha gente. Un día, me contestó Christian en un DM y me puso que él se hacía cargo de todo, que qué se necesitaba y así empezó todo”, narró la joven.

En la conversación, que ocurrió en marzo del 2021, la joven le explicó que su madre necesitaría tres cirugías, pero como en ese momento la pandemia había convertido los hospitales en centros para la atención del covid, se tenían que realizar en un hospital privado.

Nodal y Brand continuaron comunicándose a través de mensajes de WhatsApp. “Él me dice: ‘Yo puedo darte un millón de pesos para mayo’, pero yo nunca le manejé una cifra, él fue el que me ofreció”.

Según la joven, estas conversaciones tuvieron lugar cuando Christian y Belinda se comprometieron.

“Unos 15 días antes me dijo: ‘Ahorita sólo tengo unos 350 mil pesos que puedo darte. Mi amigo Rulo es el que se va a contactar contigo’, yo le dije: ‘Sí, Christian, no tengo problema, cuando tú puedas, adelante’”.

Finalmente el supuesto amigo jamás se contactó con la joven, quien a pesar de todo ya consiguió realizar una de las tres cirugías que su madre necesita.

Despues de algunas cuantas largas, Nodal dejo de contestarle a la joven.

“Yo le seguía escribiendo por mensaje directo en Twitter y le mandaba fotos de cómo iba mi mamá”, hasta que finalmente el cantante la bloqueo.

A pesar de esto, la joven y su madre dicen agradecer al cantante por tomarse la atención de contestar.