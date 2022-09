Mamá celosa llama ”pretenciosa” a otra madre que bordó un ”Sonic” a su hijo. 

Comparte esta Noticia

Un extraño caso de celos entre madres de familia ocurrió en un preescolar de Yucatán, por una madre que exigió que otra mamá le borde un dibujo animado a la sudadera de su hijo.

El caso lo dio a conocer Anayeli, quien explicó que hace unos días recibió un mensaje de la mamá de uno de los compañeros de su hijo, reclamando por el “Sonic” que le había bordado a su pequeño, pues debido a que era un muñeco popular, ahora también su hijo lo quería, pero no encontró quien pudiera hacerlo.

“No me parece Justo porque su hijo sólo causó un alboroto. Mi niño también es muy fan de ese muñeco y lo quiere”, le escribo la mujer.

Anayeli menciona que contó hasta 20, y después le respondió amablemente que podía mandarle el patrón para que también se lo borde a su hijo.

“Me dijo que no podía porque ella sí trabaja y que no tiene tiempo. Así que por el alboroto que había causado, me exigía que le borde un Sonic también a la sudadera de su hijo, o que se lo quitara al mío, para que todos estuvieran parejo”.

Anayeli contó ahora hasta mil, y le comentó que lamenta que no tenga el tiempo suficiente para dedicarle a su hijo, pero no iba a hacer ni una ni la otra.

“Me llamó pretenciosa y que le estaba enseñando malos valores a mi hijo. ¡Ahora resulta que ya no podemos dedicarle un extra a nuestros pequeños! Que por cierto, yo también trabajo y atiendo a otros dos niños. Pero aprendí a bordar porque me gusta consentir a mis peques con los muñecos que les gusta, aunque tenga que desvelarme haciéndolo”.

Esto sucedió en Mérida.