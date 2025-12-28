Mantiene gobierno de Estefanía Mercado firmes acciones de seguridad en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen informa que, como parte del trabajo estratégico en materia de seguridad, impulsado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, al cierre del año se mantienen firmes y reforzadas las acciones de vigilancia y prevención en todo el municipio, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y de quienes visitan este destino turístico.

En este contexto, y en coordinación con entre los tres órdenes de gobierno, a través de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como con la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, continúan las labores conjuntas de vigilancia, prevención y atención durante la presente temporada vacacional.

Durante este periodo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene un estado de fuerza superior a los mil elementos, desplegados de manera estratégica en colonias, fraccionamientos, Puerto Aventuras y la zona turística, a través de las diversas direcciones y corporaciones que la integran, fortaleciendo la proximidad social y la presencia institucional en todo el municipio.

Las acciones operativas incluyen patrullajes terrestres, recorridos en razers, patrullas Interceptor, unidades blindadas, apoyo aéreo y el uso de nuevas unidades operativas, lo que permite fortalecer la capacidad de respuesta y la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana refuerza la presencia preventiva en la zona turística, mediante recorridos pie tierra, vigilancia en playas y diálogo directo con visitantes, prestadores de servicios y comerciantes, a fin de prevenir conductas de riesgo y fortalecer la proximidad social. Se exhorta a la ciudadanía y al turismo a mantenerse atentos a sus pertenencias, utilizar estacionamientos seguros, respetar indicaciones de la autoridad y reportar cualquier situación de emergencia al 911.

El Gobierno de Playa del Carmen refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y estratégica para preservar el orden, la paz y la seguridad en beneficio de las familias playenses y de quienes visitan el municipio.