Sheinbaum destaca beneficios sociales y ambientales del Parque Lago de Texcoco

EDOMEX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la ciudadanía para visitar y aprovechar el Parque Ecológico Lago de Texcoco, un área natural protegida de 14 mil hectáreas que ofrece espacios recreativos y deportivos para millones de habitantes del Estado de México y la Ciudad de México.

Durante un recorrido por el parque, acompañada de la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez, la mandataria destacó la relevancia de este espacio para el bienestar físico, social y ambiental de las comunidades, especialmente de quienes viven en la zona oriente del Valle de México.

Sheinbaum invitó a la población a conocer y participar en las actividades deportivas que se desarrollan en el parque, el cual cuenta con infraestructura para la práctica de beisbol, futbol, futbol americano y un gimnasio al aire libre.

“Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no un aeropuerto inviable”, expresó.

Asimismo, anunció que a partir de enero se abrirán nuevas inscripciones para equipos y personas interesadas en integrarse a las distintas disciplinas deportivas que se ofrecen en el recinto.

“A partir de enero vamos a abrir nuevas inscripciones para todos los equipos que puedan visitar el Parque Ecológico del Lago de Texcoco”, señaló, de acuerdo con información publicada por La Jornada.

El Parque Ecológico Lago de Texcoco surgió tras la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, decisión tomada luego de una consulta ciudadana en la administración anterior. En lugar de la terminal aérea, el área fue destinada a la recuperación ambiental y al desarrollo de un parque público de gran escala.

“Donde iba a haber un aeropuerto, ahora hay un parque hermosísimo”, afirmó la presidenta en un video difundido en redes sociales.