Mara Lezama da inicio a pruebas del camión eléctrico Taruk, 100% mexicano, en Chetumal

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó el camión Taruk, el camión 100% eléctrico y fabricado en México, que estará en pruebas operativas como parte del proyecto del servicio de transporte público en Chetumal, la capital del estado.

Junto con el director del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek, la gobernadora de Quintana Roo aseguró que el transporte público digno será una realidad; siguen las pruebas, pero será una realidad a inicios de año.

Esta unidad de demostración hará pruebas operativas del 6 al 11 de octubre en las dos rutas piloto: Caribe y Sian Ka’an, integrándose a la operación diaria para que los usuarios puedan abordarla y evaluar, explicó la Gobernadora. Posteriormente, los días 10 y 11 de octubre, las pruebas continuarán en rutas nuevas, sin pasajeros.

El director del Imoveqroo añadió que el objetivo es evaluar el desempeño real del autobús en escenarios cotidianos, considerando su comportamiento técnico, operativo, energético y económico, así como la experiencia de las y los usuarios.

Con una longitud de 9.5 metros y capacidad total para 60 pasajeros (28 sentados), la unidad combina diseño urbano compacto con una autonomía de hasta 350 kilómetros, suficiente para cubrir rutas completas sin necesidad de recargas frecuentes.

Su motor eléctrico de 100 KW ofrece un desempeño eficiente y silencioso, eliminando emisiones contaminantes durante su operación y contribuyendo así a mejorar la calidad del aire en la ciudad.

La gobernadora Mara Lezama precisó que el Taruk representa un avance en la soberanía tecnológica nacional, al ser un vehículo eléctrico diseñado, producido y patentado en México, con el respaldo de Megaflux, el Conahcyt y la Facultad de Ingeniería de la UNAM, pero también significa generación de empleo para las y los mexicanos.

Añadió que tiene accesibilidad universal para todas y todos, con espacios para sillas de ruedas. “El objetivo es que tengan un traslado seguro hacia la escuela, hacia la oficina, hacia la casa. Simboliza justicia social, bienestar para la gente”.