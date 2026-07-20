Acusan irregularidades en Viviendas del Bienestar en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Habitantes de las primeras Viviendas del Bienestar entregadas en Playa del Carmen denunciaron presuntas deficiencias en la construcción, falta de servicios básicos y una supuesta conexión irregular a la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que mantiene a parte del desarrollo sin suministro de energía.

Las inconformidades fueron expuestas ante el Cabildo por el segundo regidor, Orlando Muñoz Gómez, quien informó que recibió diversas quejas de los residentes sobre vicios ocultos en las viviendas, problemas en el abastecimiento de agua potable y fallas relacionadas con el servicio eléctrico.

El concejal señaló que, de acuerdo con los reportes recibidos, la empresa desarrolladora CADU habría realizado una conexión irregular a la infraestructura de la CFE, situación por la que presuntamente fue sancionada. Sin embargo, aseguró que los habitantes continúan sin energía eléctrica.

Muñoz Gómez indicó que el Cabildo busca identificar a los responsables de la ejecución de la obra, aunque hasta el momento no ha obtenido información precisa, pese a que consideró que los datos deberían estar disponibles en las direcciones municipales de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Asimismo, expresó que algunos servidores públicos no estarían cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades y recordó que, aunque el programa corresponde al ámbito federal, el gobierno municipal es la primera instancia que recibe las demandas ciudadanas.

El regidor aclaró que las denuncias no se centran en el cumplimiento de las normas de construcción de las viviendas, sino en la presunta conexión ilegal a la red eléctrica y en la falta de servicios indispensables para los nuevos propietarios.

Finalmente, pidió que antes de continuar con la entrega de las aproximadamente 2 mil 200 viviendas previstas dentro del programa, se verifique que cada inmueble cuente con electricidad, agua potable y demás servicios básicos para evitar mayores afectaciones a las familias beneficiarias.