Mara Lezama, elogios presidenciales

Comparte esta Noticia

El minotauro

Por Nicolás Durán de la Sierra

En el ámbito del poder público, la cita es significativa y define la relación que existe entre Claudia Sheinbaum y Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, de quien la jefa de Estado anota: (es) “Una mujer extraordinaria, activa, entregada a la gente, siempre feliz y con gran sentido político” en Diario de una transición histórica, su primer libro como jefa de Estado.

Apenas llegado a las librerías y ya el de mayor venta en México, el libro de 220 páginas con anexos fotográficos es, sí, el diario de una dilatada ruta por casi todo el país entre el 2 de junio, cuando Morena gana las elecciones, y el 1 de octubre de 2024, día de la toma de protesta de la mandataria, pero es también un ideario itinerante no exento de sentido del humor.

El elogio a Mara Lezama de mayor calado aparece en la página 55 fechada el 29 de junio bajo el tema “El Tren Maya”, y sin duda será de un gran cotilleo en el ámbito local, empezando por el del senador Gino Segura, quien recién rindiera su informe de labores en un acto con aires de destape adelantado al más depurado estilo de antaño. “Albazo”, le decían.

Se trata de un gran cotilleo, claro, pues las flores hacia su tutora (“nuestra querida gobernadora” cita la página 161) pueden avivar sus posibilidades para alcanzar la candidatura formal al gobierno del Estado, la que se define en Palacio Nacional. Lo malo es que allí sopesan también la opción de Rafael Marín, el exitoso titular de las aduanas nacionales. No todo es primavera.

Cotilleo aparte, se trata del tercer tomo publicado por la presidenta Sheinbaum, pues antes había publicado dos de corte académico. Uno de ellos Problemática ambiental de la Ciudad de México, 2008, está integrado al acervo científico de la UNAM. Diario de una transición histórica, el libro en glosa, nos da una visión amplia de las metas de la primera presidenta de México.