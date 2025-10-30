“Playa Llena, Corazón Contento”, un programa con rostro humano que beneficia a las familias playenses: Estefanía Mercado

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado saludó a beneficiarios del programa “Playa Llena, Corazón Contento”, que se reunieron en el domo deportivo de la Unidad Deportiva Playa del Carmen, en la colonia Ejido, para recibir apoyo alimentario, correspondiente al mes de octubre.

En este marco, la presidenta destacó que se trata de un programa hecho con recursos 100 por ciento municipales, con el objetivo de ayudar mes a mes a la economía de 3,000 familias y, con ello, llevar bienestar y prosperidad a los hogares playenses.

“Se trata de una estrategia para llevar justicia social a las familias de Playa del Carmen que más lo necesitan. En esta administración trabajamos para cerrar las brechas de desigualdad y para que ninguna familia se quede sin alimentos, porque cuando hay comida en la mesa, hay tranquilidad en el hogar”, comentó.

La entrega, correspondiente a este mes, inició la semana pasada en Villas del Sol, donde se repartieron 558 despensas; continuó en el nuevo Palacio Municipal, con 355; la colonia Luis Donaldo Colosio, con 679; la Guadalupana, con 329, y hoy en la colonia Ejido en donde se estima la entrega de aproximadamente 400 apoyos alimentarios.

Este jueves 30 de octubre, la caravana de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana visitará la alcaldía de Puerto Aventuras; mientras que se anunció que en los siguientes días se hará la entrega a beneficiarios que no pudieron acudir a los módulos en las fechas establecidas.

Con estas acciones, que fortalecen los esfuerzos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora Mara Lezama, el gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado reafirma su compromiso con el diseño de políticas públicas con rostro humano, que generen prosperidad.