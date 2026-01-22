Mara Lezama encabeza reunión con Ávoris para fortalecer promoción turística rumbo al Mundial 2026

Comparte esta Noticia

MADRID.- Con el objetivo de analizar y valorar los retos y oportunidades para este año, particularmente en materia de conectividad aérea, promoción turística y el impacto del Mundial de Fútbol 2026, la Gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una reunión de trabajo con directivos de Ávoris en el marco del Pabellón del Caribe Mexicano de FITUR.

Durante el encuentro, Mara Lezama destacó la importancia de esta alianza estratégica, al señalar que el Caribe Mexicano, Capital Mundial de las Vacaciones y con Cancún como principal puerto de entrada al país, juega un papel clave en el contexto del evento deportivo internacional, especialmente por la conectividad con las 16 sedes mundialistas.

“En esta mesa de trabajo hablamos de lo que estamos haciendo en este 2026. Es fundamental la venta de paquetes mundialistas, así como la promoción que se hace en lugares emblemáticos de Europa. Estoy convencida de que Ávoris será quien más paquetes del Mundial venda este año”, expresó la Gobernadora.

Resaltó que Ávoris envía anualmente más de 200 mil turistas a Quintana Roo, consolidándose como un socio comercial estratégico para el estado. Además, subrayó que la empresa representa de manera oficial a la selección española de fútbol y es líder en la venta de paquetes mundialistas en toda Europa.

“Venimos a refrendar nuestro compromiso y a seguir trabajando en equipo. Son socios comerciales extraordinarios y grandes aliados de Quintana Roo”, afirmó Mara Lezama, al agradecer la colaboración y reiterar la voluntad de fortalecer la promoción turística del Caribe Mexicano de cara a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial.