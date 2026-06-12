Renuncia director del SATQ tras polémica por viaje a partido de la NBA en Nueva York

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CHETUMAL.- Héctor Contreras Mercader presentó este miércoles su renuncia como director general del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), luego de la controversia generada por su asistencia a un partido de las Finales de la NBA en la ciudad de Nueva York.

La dimisión fue anunciada mediante una carta pública en la que el ahora exfuncionario afirmó que su decisión busca privilegiar la transparencia, la rendición de cuentas y evitar que la polémica afecte el desempeño de la administración estatal.

“En congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal, he tomado la decisión de presentar mi renuncia”, señaló.

Viaje a Nueva York desató cuestionamientos

La controversia surgió después de que imágenes difundidas en redes sociales y medios nacionales mostraran a Contreras Mercader en una de las zonas más exclusivas del recinto donde se disputó un encuentro de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, celebrado el pasado 8 de junio en Nueva York.

La ubicación del exfuncionario llamó la atención debido a su cercanía con áreas VIP y palcos especiales, donde también se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La difusión de las fotografías provocó cuestionamientos sobre el costo del viaje y de los boletos, así como sobre el origen de los recursos utilizados para asistir al evento.

Asegura que fue una actividad personal

En su carta, Contreras Mercader sostuvo que su presencia en el partido correspondió exclusivamente a asuntos personales y descartó cualquier vínculo con actividades oficiales.

“Dejando en claro que mi asistencia a un partido de basquetbol en la ciudad de Nueva York fue en el ámbito estrictamente personal”, expresó.

Sin embargo, la explicación no frenó las críticas ni las exigencias de mayor claridad sobre los gastos realizados durante su estancia en Estados Unidos.