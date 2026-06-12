Sheinbaum desestima acusaciones de exvicealmirante y respalda investigación por huachicol fiscal

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó importancia a los señalamientos realizados por Roberto Farías, exvicealmirante de la Secretaría de Marina, quien desde prisión acusó a integrantes de Morena de estar vinculados con una presunta red de huachicol fiscal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que las investigaciones de la Fiscalía General de la República apuntan a la presunta participación del exmando naval en el esquema ilícito relacionado con el contrabando de combustibles.

Respalda indagatorias de la FGR

Sheinbaum explicó que el caso deriva de una investigación iniciada tras el aseguramiento de un buque que presuntamente intentaba introducir combustible de manera ilegal por el puerto de Tampico.

“Hay investigaciones de la Fiscalía sobre el caso particular del buque que llegó a Tampico que quería hacer contrabando de combustible y, a partir de esta investigación, se llegó a esta persona. La Fiscalía levantó órdenes de aprehensión después de una investigación muy importante”, señaló.

La titular del Ejecutivo afirmó que, de acuerdo con las autoridades ministeriales, Roberto Farías tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Carta desde prisión

El exvicealmirante, recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, envió una nueva carta a la presidenta en la que rechazó ser el líder de una organización dedicada al huachicol fiscal y aseguró que los verdaderos responsables se encuentran dentro de Morena.

En el documento sostiene que lleva nueve meses privado de su libertad por delitos que no cometió y acusa a las autoridades de ignorar a los supuestos responsables reales.

Además, denunció que no ha recibido de manera íntegra la carpeta de investigación ni la información técnica necesaria para ejercer plenamente su defensa.

Presidencia enviará el escrito a las autoridades

Sheinbaum confirmó que ya había recibido una primera carta del exfuncionario naval y adelantó que esta nueva comunicación será turnada a las instancias correspondientes para su análisis.

La presidenta evitó profundizar en las acusaciones políticas contenidas en el escrito y reiteró su confianza en el trabajo de la Fiscalía.

Continúa proceso contra familiares

El caso también involucra a Fernando Farías, hermano del exvicealmirante, quien permanece detenido en Argentina mientras enfrenta un proceso de extradición solicitado por las autoridades mexicanas.

La defensa del exmarino sostiene que teme por su seguridad en caso de ser enviado a México y rechaza las acusaciones relacionadas con la presunta red de contrabando de combustibles.