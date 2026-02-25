Mara Lezama inaugura en Playa del Carmen congreso internacional de protección civil

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Al inaugurar el Primer Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, que se celebra en Playa del Carmen, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó la importancia nacional e internacional del evento, con un objetivo común: fortalecer las capacidades operativas, estratégicas y de gobernanza para anticiparse a los riesgos y salvar vidas.

Mara Lezama hizo notar que Quintana Roo, y Playa del Carmen, tiene un gran litoral, maravilloso y colmado de bellezas, en donde la prevención es una obligación con ética y una obligación política. “Los eventos no pueden entenderse hoy en día como eventos aislados”, dijo.

Y esta tarea, abundó la gobernadora de Quintana Roo, previene, protege y salva vidas de los miles de visitantes y turistas que llegan a los 12 destinos turísticos en los 11 municipios. “Alrededor de 21 millones de visitantes al año, más de 30 millones de pasajeras y pasajeros en los 4 aeropuertos internacionales, más de 7 millones de cruceristas, pero también miles y miles de ciudadanos que cada año enfrentamos fenómenos hidrometeorológicos cada vez más intensos derivados por el cambio climático”, precisó.

Ante la presencia de congresistas de Estados Unidos, Holanda, Paraguay, Guatemala, Ecuador, Perú, República Dominicana, Colombia, Chile, Reino Unido, Costa Rica, Argentina y México, la gobernadora de Quintana Roo enfatizó que la gestión de riesgos no tiene fronteras y la cooperación internacional es fundamental para salvar vidas.

“Su experiencia, su conocimiento, la solidaridad en esos momentos fortalecen nuestras capacidades y enriquecen este gran esfuerzo colectivo”, aseguró la Gobernadora al agradecer de manera fraterna y ampliamente a las y los especialistas, a las y los representantes de cuerpos de emergencia de los países participantes.

Por primera vez en Quintana Roo se lleva a cabo el Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres, un evento institucional de carácter táctico que forma parte de la estrategia que impulsa la gobernadora Mara Lezama y que se alinea con lo establecido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el congreso se contará con la participación de nueve ponentes nacionales y dos internacionales como el Dr. Alonso Brenes Torres y el Dr. Allan Michael Lavell provenientes de Costa Rica; especialistas en la elaboración de protocolos preventivos y en diversas ramas de la Protección Civil.

Durante los tres días de actividades, del 25 al 27 de febrero, también se darán cita autoridades y personal técnico de 25 estados de la República y de los once gobiernos municipales, con una asistencia estimada de más de 750 participantes, entre funcionariado público, académicos y especialistas en Protección Civil y Gestión de Riesgos.

La presidenta municipal anfitriona, Estefanía Mercado, dio la bienvenida a los participantes a un municipio en constante crecimiento que convive con fenómenos meteorológicos con los efectos del cambio climático, en donde la protección civil no puede improvisarse y debe planearse, coordinarse y fortalecerse todos los días.

En la inauguración de este Congreso Internacional participaron Myriam Arzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de México; Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; diputada Lili Mis, con la representación de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado; Mariano Katase Ruiz, director del ESMA Consultores; General de Brigada DEM Fidel Mondragón Rivero, comandante de la 34ª Zona Militar; el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Núñez Leal, y el secretario de Protección Civil y Protección de Riesgos de Playa del Carmen, Darwin Manuel Covarrubias Góngora.