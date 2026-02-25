Gobierno de Playa del Carmen reafirma su compromiso con un México de orden y justicia

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, conmemoró el Día de la Bandera con una ceremonia cívica en la que se rindieron honores al Lábaro Patrio, reafirmando que México es una nación fuerte y que los colores de la enseña nacional representan la historia, la unidad y la fortaleza del pueblo mexicano.

En representación de la presidenta municipal, el mensaje oficial estuvo a cargo del secretario general del Ayuntamiento, Luis Armando Herrera, quien reiteró el compromiso de seguir construyendo, desde lo local, el México que todas y todos queremos: un país con orden, autoridad, esperanza y justicia.

“Cada vez que veamos nuestra bandera, recordemos que somos herederos de una historia valiente y responsables de seguir escribiendo páginas gloriosas para nuestra nación. ¡Que viva la Bandera de México! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva México!”, expresó.

Durante la ceremonia también participó Ryan Espinoza Casas, titular de la Unidad de Diversidad Sexual, quien asistió en representación de Rusbel Pat Cauich, secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana. En su mensaje destacó: “Hoy rendimos honores al máximo símbolo de nuestra nación. Nuestra bandera no es solo un conjunto de colores, es historia, identidad y unidad. Honrarla implica un compromiso diario con la honestidad, el respeto y el trabajo por un país más justo y solidario”.

Al acto protocolario asistieron las regidoras Matilde Carrillo Béjar, Alma Angelina Rodríguez Medina y Josefina Muza Simón, así como los regidores Juan Humberto Novelo Zapata y Saúl Barbosa Heredia.

Asimismo, estuvieron presentes el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Alberto Montesinos García; el presidente honorario del Sistema DIF, Eduardo Asencio Martínez; y el director general del Instituto del Deporte, Alberto López Castro.

Con esta conmemoración, el Gobierno de Playa del Carmen reafirma su compromiso de fortalecer los valores que dan identidad a la nación y de continuar trabajando, desde el ámbito local, por un municipio y un país más justos, unidos y prósperos.