Mara Lezama y director del Infonavit recorren “El Edén” en Playa del Carmen 

PLAYA DEL CARMEN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del INFONAVIT Octavio Romero Oropeza recorrieron el fraccionamiento El Edén, en donde se construyen las casas del programa Vivienda para el Bienestar que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el recorrido, en territorio y lejos del escritorio, se constató la calidad de los materiales de la construcción para entregarle a las personas una vivienda digna, con sala, comedor, baño, 2 cuartos, pasillos anchos y hasta una cancha de usos múltiples.

“Nos da gusto las características y que sean de calidad, tal como lo ha instruido la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que la gente viva mejor”, expresó Mara Lezama al exhortar a las y los trabajadores a adquirirlas con los requisitos accesibles, como lo es tener un trabajo formal, cotizar en el INFONAVIT, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos máximo y no tener vivienda.

Agregó que estas casas tendrán todos los servicios y están pensadas para todos aquellos seres humanos que no han podido tener un hogar, que no llegaban a los puntos que se requieren, para meseras, meseros, trabajadores de uno a dos salarios mínimos, lo que permite acortar las brechas de desigualdad.

Por su parte, el director Octavio Romero informó que a fines de este mes se entregarán 96 viviendas de este programa y el noviembre otras 96, y a partir de ahí se hará de forma periódica. Hasta el momento, en el proyecto El Edén se generan 407 empleos directos y 600 indirectos, que representa prosperidad compartida.

En conjunto informaron que para Quintana Roo, para el programa Viviendas para el Bienestar a través del INFONAVIT, se contemplan 100 mil 763. De ellos, 8 mil 128 ya están firmados y en obra, 3 mil 952 firmados y pendientes de iniciar, y 88 mil 683 en revisión en el INFONAVIT.

Los municipios contemplados son Benito Juárez, Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Tulum.

En el recorrido de supervisión participaron la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, y el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Alberto Alonso Ovando.

Al final de la supervisión y en atención a medios se informó que en Quintana Roo el INFONAVIT trabaja el tema de los créditos impagables. Octavio Romero citó que hay 44 mil susceptibles a cancelar; ya se han cancelado más de 7 mil y próximamente se hará con 8 mil 200.

Destacó que con el apoyo de la gobernadora Mara Lezama se trabaja en la liberación de las hipotecas, para que sea más rápido, por lo que pidió a los acreditados que se acerquen al INFONAVIT para resolver sus créditos.