Mara Lezama y Estefanía Mercado traen la Caravana del Bienestar a Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, y el Gobierno Municipal, que dirige la presidenta Estefanía Mercado, este miércoles 12 de noviembre llegará a Playa del Carmen la Caravana del Bienestar, un programa que ofrece servicios gratuitos para toda la familia con el objetivo de acercar los beneficios del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo a las colonias del municipio.

La jornada se llevará a cabo de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el domo del segundo parque de Villas del Sol, ubicado en la avenida CTM con avenida Búhos, donde se ofrecerán múltiples atenciones sin costo, entre las que destacan:

• Entrega de tarjetas SIM del programa Conecta Quintana Roo

• Asesoría jurídica

• Detección de VIH y examen de la vista con donativo de lentes

• Atención médica, dental y módulo de vacunación

• Corte de cabello, aplicación de esmalte y pintacaritas

• Atención psicológica y capacitación para el autoempleo con la feria Mujer es Emprender

• Venta de productos a bajo costo de Alimentos para el Bienestar

• Venta e inscripción al programa Leche para el Bienestar

• Antecedentes registrales

• Toma de presión, información y pláticas de nutrición

La presidenta municipal Estefanía Mercado destacó que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso de la gobernadora Mara Lezama con el bienestar de las familias playenses, llevando servicios de salud, atención jurídica y apoyo social hasta las colonias, sin intermediarios y sin costo alguno.

“Gracias al liderazgo de nuestra gobernadora Mara Lezama, el bienestar llega directamente a la gente. En Playa del Carmen seguimos sumando esfuerzos para construir prosperidad para todas y todos”, expresó Estefanía Mercado.

La Caravana del Bienestar forma parte de la estrategia estatal del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa una política social de cercanía, atención directa y participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de las familias en todos los municipios del estado.