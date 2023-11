Marcelo Ebrard anuncia que se queda en Morena

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que Marcelo Ebrard no se registró ayer ante el partido Movimiento Ciudadano para contender por la candidatura presidencial, esta mañana anunció que no se irá de Morena. Con ello, se descartaría cualquier posibilidad de que el ex canciller pudiera estar en la boleta electoral de 2024.

Ebrard ofreció un mensaje a través de sus redes sociales este lunes.

La Comisión de Honestidad rechazó que se vuelva a realizar la encuesta de selección de la candidata de Morena.

Esta es la segunda ocasión que Ebrard Casaubón desiste formalmente de sus pretensiones de convertirse en candidato presidencial, luego de que en 2011 diera paso a Andrés Manuel López Obrador en la elección interna del PRD al no verse favorecido en las encuestas que se levantaron, y ahora en 2023 en un similar proceso, en el que se alzó con la candidatura Claudia Sheinbaum.

Ebrard anunció la decisión de la Comisión de Honestidad que rechazó la repetición de la encuesta para seleccionar a la candidata de Morena. En dicha declaración, se reconoció la existencia de militantes que incurrieron en prácticas irregulares y se aseguró que se tomarán medidas disciplinarias contra ellos.

Previo a esta determinación, Marcelo Ebrard había establecido su propia organización civil, denominada El Camino de México. Durante este período de espera a la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, Ebrard promovió activamente su causa.

Ebrard expresó satisfacción por la decisión de sancionar a aquellos que cometieron irregularidades, ya que considera que esto podría allanar el camino para un acercamiento y un entendimiento político con Claudia Sheinbaum.

