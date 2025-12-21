Marco Rubio elogia a Sheinbaum por cooperación en seguridad

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció la labor del Gobierno de México en materia de seguridad y destacó el nivel de cooperación bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum, en el contexto de una campaña intensificada contra el crimen organizado en el Caribe impulsada por la administración de Donald Trump.

“El Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”, afirmó Rubio durante una conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre la colaboración de países latinoamericanos en los planes de seguridad fronteriza y combate al tráfico de drogas de Washington.

El funcionario subrayó que, aunque aún queda un largo camino por recorrer en la lucha contra el narcotráfico, existe una cooperación efectiva con México. Asimismo, calificó a los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes como “la amenaza más primordial” para todo el continente americano.

Rubio también reconoció el trabajo conjunto de otros países de la región con Estados Unidos, entre ellos Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, a los que señaló como aliados en la estrategia de seguridad regional.

En contraste, el jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Venezuela representa un escenario opuesto, al acusar al gobierno de Nicolás Maduro de no cooperar con Washington.

“Tenemos un régimen ilegítimo que no sólo no coopera con Estados Unidos, sino que coopera con elementos criminales, como el ELN y las FARC”, afirmó.

Desde el verano pasado, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe, con el objetivo de presionar al gobierno venezolano, al que acusa de encabezar el llamado Cártel de los Soles.

Como parte de estas acciones, las autoridades estadounidenses informaron la destrucción de más de 30 embarcaciones presuntamente utilizadas para el narcotráfico. En este contexto, el presidente Donald Trump declaró recientemente que no descarta una acción militar contra Venezuela, al asegurar que todas las opciones permanecen sobre la mesa.